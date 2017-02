Fotos Impactante video una joven que filmó a su padre confesando que la abusaba

Hoy 08:26 -

"Él me llegó a decir uno tiene cosas malas en la cabeza y con eso se quiso justificar los abusos", señaló y además comentó que durante varios años, ella robaba comida para él porque no trabajaba.

Balaguer que está casada, y vino al país con su esposo que apoya su lucha, expresó que a su padre biológico "lo quería, pero en verdad mi mente me engañaba. Mi corazón actuaba por la mente enferma".

Te puede interesar: "Las cinco noticias destacadas para este jueves "

La mujer que hizo público el video en la red social Facebook escribió: "Aquí están las pruebas de la `La Loca con 40 ovarios (sic) me enfrenté a mi violador y abusador sexual durante 18 años, desde que era una bebé. He recibido aparte maltrato físico, psicólogico torturas, desprecios y abandono de persona y no sólo por parte de él, mi padre biológico sino también por parte de la mujer que me parió por ser hija de él, ya que su otro hijo no es mi hermano de sangre".

Y continuó: "Ese hijo también abusó de mí a sus 14 años con tocamientos mientras se masturbaba, más palizas y desprecios continuos. La mujer Dora Iris Lahitte estando al tanto de la situación de abuso sexual del cual yo padecía nunca dijo nada".

En ese orden, dijo que "Antonio Cisneros que hoy vive libremente y feliz en el Hotel Argentino ha reconocido ante mí su monstruoso delito. Lamentablemente ninguno irá preso porque la justicia de éste país no existe".

"Les pregunto Dora Lahitte, Antonio Ramón Cisneros/Waiman y Pederasta Antonio Cisneros: quién es el loco ahora¿? Las denuncias pertinentes ya están están hechas!¡Justicia social!", expresó.

Balaguer anunció que el próximo viernes se realizará una marcha en la ciudad de Olavarría para reclamar justicia: "el viernes vamos a hacer una marcha a las 20:30 por mí, pero también por todas las víctimas de abuso sexual que hay en Olavarría y no se animan a denunciar".