Un camión cisterna volcó en la ruta 176

09/02/2017 -

Este jueves alrededor de las 13.30, un camión cisterna cargado con agua protagonizó un espectacular vuelco en la ruta provincial 176, a la altura del paraje La Cechila.

Por motivos que aún se intentan establecer, el conductor perdió el control del vehículo produciendo el vuelco. Por suerte, no hubo que lamentar víctimas ya que el chofer no sufrió heridas y no circulaba nadie más que pudiera salir lastimado.

Sin embargo,al ser una zona rural y sin mucho movimiento, la intervención del personal policial se demoró ya que el conductor no tenía señal de teléfono por lo que tuvo que esperar que ocasionales testigos que pasaban, informaran luego del vuelco.

En el lugar, trabajaron efectivos policiales de la Comisaría Seccional 16. El camión, pertenece a la Municipalidad de Clodomira.