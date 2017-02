FÚNEBRES | 10 de Febrero de 2017

Hoy 22:25 -

FALLECIMIENTOS

- Mario Orlando Pérez (La Banda)

- Gonzalo Moreno (La Banda)

- Víctor Ubaldo Santillán

- Marcos Daniel Roldán

- Mario Oscar Teves (La Banda)

- Clementina Roldán

- Cayetano Alberto Ledesma

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORONEL, FABIÁN GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/17|. La reprentante legal, Prof. Zulma Montenegro, personal directivo, administrativo, docente y no docente de todos los niveles del Instituto Monseñor Jorge Gottau acompañan a la familia del Sr. Miguel Coronel, personal de la casa, frente al dolor de la pérdida de su hermano. Elevan oraciones para el consuelo y resignación de la familia.

CORONEL, FABIÁN GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/17|. Personal directivo, administrativo, docente y no docente del nivel primario del Instituto Monseñor Jorge Gottau acompañan a la familia del Sr. Miguel Coronel, personal de la casa, frente al dolor de la pérdida de su hermano. Elevan oraciones para el consuelo y resignación de la familia.

CORONEL, FABIÁN GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/17|. Personal directivo, administrativo, docente y no docente del nivel secundario y secundario para adultos del Instituto Monseñor Jorge Gottau acompañan a la familia del Sr. Miguel Coronel, personal de la casa, frente al dolor de la pérdida de su hermano. Elevan oraciones para el consuelo y resignación de la familia.

FERNÁNDEZ, FERNANDO MIGUEL Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17 en la Pcia. de Neuquén|. Dora Maria "Peli" Achem, Gladis Margarita Achem y sus hijos Ana Lucìa y Gustavo lamentan su fallecimiento y acompañan en sus ruegos por su eterno descanso, a su esposa Myriam y sus hijos Ana y Javier. Clodomira.

FERNÁNDEZ, FERNANDO MIGUEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17 en la Pcia. de Neuquén|. "Descansa amigo en brazos del Sagrado Corazón a quien tanto serviste a través de la U.P.F. Colegio Belén. Dra. Silvia C. de Frau y flia., acompañan a Miriam, Ana y Javier en este momento de dolor. Una oración para el querido presidente de la UPF Colegio Belén.

LEDESMA, CAYETANO ALBERTO (Rubio) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Sus hijos María, Julio Ledesma, sus nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cementerio El Zanjón Serv. realizado por COCHERÍA NORTE; La Plata 162. 4219787.

ROLDÁN, CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Sus hijos Dina, Segundo, Magui, Patricia, h.p. Enrique, Mirta, Juan, María, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 19 hs cem. La Piedad. Serv. realizado por COCHERÍA NORTE. Tel. 4219787.

ROLDÁN, MARCOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Su esposa Reina Isabel Ovejero, sus hijos Cristian, Estefanía, hijo político José y su nieto Fernando, sus hermanos Tito, Boni y María, hermanos politicos, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 17.30 hs. en el cementerio de Lujan. C. de duelo. Mza 68. L 12 Bº Campo Contreras. EMPRESA SANTIAGO.

SANTILLÁN, VÍCTOR UBALDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Partiste a los brazos del Señor y aunque el dolor es grande, sabemos que te convertiste en nuestro ángel. Su esposa Viviana y su hija Evelyn participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio de Los Flores.

SANTILLÁN, VÍCTOR UBALDO (Coli) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Su esposa Viviana Díaz, su hija Evelyn, sus hnos. Ineria, Alicia, Pucho, h. políticos y sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy hoy 9 hs en el cem. Los Flores Cob. Obra Social Municipal realizado port COCHERÍA NORTE. La Plata 162. 4219787.

SANTILLÁN, VÍCTOR UBALDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Sus hijos del corazón Federico Luna y Carolina Cannoni participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

SANTILLÁN, VÍCTOR UBALDO (Koli) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Sus hermanos Walter, Ineria, Alicia, sus sobrinos Dany, Lucrecia, Cecilia, Romina, Carlos, David y Eliana, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio Los Flores. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR UBALDO (Koli) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Su hermano Walter Santillán, su hermana política Laura y sobrina Lourdes, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio Los Flores. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR UBALDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Sus padres políticos Mario y Azucena Díaz participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR UBALDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Sus hermanos políticos Silvia y Guillermo; sobrinos David y Pablo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR UBALDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Sus hermanos políticos Elsa y Omar y sobrina Micaela participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR UBALDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Sus hermanos políticos Emilio y Clara, sobrinos Nicol, Lucas y Laura participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, VÍCTOR UBALDO (Koli) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Familia Gerez, ahijados Romina y Jorge y sobrino político Antonio Gómez, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio Los Flores. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ALIENO DE FERRANDO, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/16|. Hoy hace un año que no estás con nosotros, te fuiste al cielo y nos dejaste un profundo dolor. Cuando llegamos a tu casa nos invade el llanto, te extrañamos mucho madre querida. Tus hijos Carlos, Walter, David, Yaqui, Roxana y Luis, tus hijos politicos Sonia, Mirta, Mario, Daniel, Alejandra, tus nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Cristo Rey.

BRANDÁN, JOSÉ VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. En este peregrinar compartimos alegrías y tristezas y se nos hace difícil comprender el porqué de tu partida. Permítele Señor, entrar en tu paraíso, donde no hay llanto, ni dolor, en donde solo existe paz y alegría. Lo recordamos con amor, su mamá Elsa, esposa Sandra e hijos, hermanos, cuñados, tíos/as y demás familiares y conocidos e invitan a la misa al cumplirse 1 mes de su partida en la parroquia Santa Rita del Bº Jorge Newbery hoy a las 20 hs.

FERRANDO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/14|. Papi. Ya pasaron cuatro años de tu partida y todavía estás en nuestros corazones, cuanta falta nos haces padre querido. Que triste realidad que estamos viviendo sin padre y madre, esto nos causa mucho dolor, te llevaremos siempre en nuestros corazones. Tus hijos Carlos, Walter, David, Yaqui, Roxana y Luis, tus hijos políticos Sonia, Mirta, Mario, Daniel, Alejandra, tus nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Cristo Rey.

MEDINA, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2//2/17|. Hoy cumples 9 días que partiste. Fue muy triste tu partida para el reino del Señor. Pero, hermano, sé que estás disfrutando junto a Él, donde no hay dolor ni llanto, todo es alegría. Tu hermana Muñeca Medina, tus sobrinos Susana, Alejandro, Marcelo, Claudia, Marsela, Agustín, Aldana Maximiliano y Francisco Ibarra invitan a la misa que se realizará en la parroquia Santa Rita a las 20 hs de hoy y agradecemos infinitamente a Empresa Crisar, comp. de Crisar y demás familiares y amigos que nos acompañan en tan difícil momento.

REYES, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/12|. Su esposa Nelly, sus hijos: Diego, Javier y Mariana, su hermana Magui, su cuñado Segundo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral, al cumplirse 5 años de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

MORENO, GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Su madre Reina Isabel Moreno su hno. Aníbal part. su fallec. sus restos serán inhum,. hoy a las 11hs. en el cement. Jardín del Sol. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

PÉREZ, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Sus hijos y nietos part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

ROMANO, CACILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Viejita Querida: Hoy se cumplen 9 días que partiste al lado del Señor. Dejaste un vacío inmenso en nuestras vidas. El día que te fuiste concluyó una etapa importante de nuestras vidas, nada volvió a ser igual. Siempre vivirás en nuestro corazón. Te amamos y siempre te amaremos, te extrañamos Carmencita, nunca te olvidaremos. Sus hijos Nancy, Mariela, Rafael y Mónica, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la parroquia Santiago Apóstol.

TÉVES, MARIO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Su esposa Estela Garzón, sus hijos Maira, Oscar, Emiliano, Celeste, Eliana, Rosa, Ailén, Gisela, Hnos. Carlos, Rolando, Teresa, Karina, hijos politicos, Daniel, Pamela, María, nietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoya las 9 hs. en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo Sáenz Peña 371. S.V. La Banda. EMPRESA SANTIAGO.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

SAMBATARO, ALFREDO DOMINGO (h) (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/16|. Quizás nos quede un recuerdo lo que para ti fue una vida, mi alegría fue tu alegría, mis chispas de sabiduría la adquirí de ti, la gracia y hasta tu mirada fueron reflejos de tu amor, que no se pueden comparar con un agradecimiento ni una despedida, sino con un mensaje hermoso de tu presencia. Su esposa Olga y sus hijos Brian y Milagros, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la iglesia Cristo Rey, al cumplirse un año de su fallecimiento.

SAMBATARO, ALFREDO DOMINGO (h) (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/16|. Querido padre a un año de tu partida. Dejaste un vacío muy grande en nuestras vidas. Te extrañamos mucho. ¡Que Dios te guarde en su Reino y te brinde la paz por siempre! Tus hijos Claudio, Ricardo, hija política Daniela, sus nietos Ale, Ago, Mily, Vale, Milo, Jonathan y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Cristo Rey, al cumplirse un año de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

VALDUEZA, VIDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Ya pasó un mes pero parace ayer cuando te miraba y te pedía que fueras eterna, sé cuanto te aferraste a la vida, pero no podía pedir que sigas en esa batalla, los años me enseñaron a valorarte y a agradecerte en vida un poquito de todo lo que me diste a mí, me faltaron años para igualarlo porque vos mi vieja, vos me diste todo. Cierro los ojos y te pienso, tan hermosa por dentro y por fuera y aunque los recuerdos estrujan el alma son las maneras más lindas de seguir teniéndote a mi lado, añorando cada momento en el que de verdad fui feliz, te amo abu con toda mi alma, donde sea que estés, acompañame siempre no te alejes aun más. Tu nieta Andrea Fajardo.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BELIZÁN, MÁXIMO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Sus hermanos, sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 10 en el cementerio de la Ciudad de Añatuya- Serv. Abraham Gubaira S. R. L. para Caruso Cia. de Seguros y Mutual Santiagueña.

CORTEZ YSNARDEZ, RAIZEL AITANHA (q.e.p.d.) Falleció el 7/02/17|. La comunidad educativa del colegio secundario San Antonio de Choya participa con dolor el fallecimiento de la hija de la profesora Nataly Ysnardez. Ruegan oraciones por su descanso eterno. Choya.

MEDINA, ENZO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Su hija Gaby Medina y su hijo político Sebastián Azar participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan que el Señor le dé un lugar de privilegio.

MEDINA, ENZO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti, sus hijos Cristian, Sebastián participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, ENZO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. El Sr. intendente de Suncho Corral Jorge D. Azar participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

MEDINA, ENZO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Cristian Azar, su esposa Angy Caro, sus hijos Valentín y Teo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, ENZO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Dr. Juan C. Eleán y flia, Miguel A. Eleán y flia, Antonio E. Eleán., y flia, Oscar A. Eleán y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oración en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

LLUGDAR, JUAN ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/01|. Al cumplirse 16 años de su fallecimiento sus hijos Pucho, Luis, Emilio, Pedro, Carlos, Eduardo, María Arsenia, Juan Domingo; hijos políticos, nietos, bisnietos, y demás familiares elevan oraciones en su memoria. Laprida. Choya.