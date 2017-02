Causa Dólar Futuro: Casación allanó el camino al juicio oral

10/02/2017 -

El máximo tribunal penal del país ratificó los procesamientos de la ex presidenta Cristina Fernández y otros ex funcionarios por la causa ‘Dólar Futuro’ y allanó así el camino al juicio oral, pedido formalmente por el fiscal Eduardo Taiano.

La Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal declaró ‘inadmisibles’ los recursos de apelación presentados por los procesados Alejandro Vanoli, Miguel Ángel Pesce (ex ministro de Economía de la última intervención federal en Santiago del Estero), Pedro Biscay, Alejandro Formento, Germán Feldman, Cristian Girard, Guillermo Pavan, David Jacoby, Bárbara Domatto Conti y Mariano Beltrani.

La ex presidenta no había apelado su procesamiento, dictado en primera instancia por el juez federal Claudio Bonadio, pero el fallo de Casación también la alcanza a ella en virtud de los recursos presentados por sus consortes de causa.

Los camaristas Eduardo Riggi y Liliana Catucci dejaron firme la resolución de la Sala Segunda de la Cámara Federal, que había -a su vez- confirmado todos los procesamientos por las operaciones de ‘dólar futuro’.

‘Los recursos de casación en estudio no habrán de prosperar en la medida en que la resolución recurrida -confirmación de los procesamientos sin prisión preventiva- no supera el límite de impugnabilidad objetiva’, puesto que no son equiparables a ‘sentencia definitiva’ ni ponen fin a la causa, explica el fallo.