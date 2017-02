La comuna reiteró que no fumiga en los domicilios

10/02/2017 -

Frente a la denuncia que se realizó por las redes sociales respecto de personas que invocan a la municipalidad para realizar fumigaciones para ingresar a los domicilios y robar, el director de Calidad de Vida, Daniel Pikaluk, reiteró que "ese trabajo no lo realizamos nosotros, a menos que el vecino lo pida por nota" para que el operario esté "autorizado por las autoridades competentes".

"El fumigador o el mochilero, como nosotros le decimos, va casa por casa ofreciendo el servicio", aclaró.

Dijo además que "todos los servicios de estas características referidos a los operativos son absolutamente sin cargo, porque esto lo ofrece la Municipalidad Capital".

"Todos los empleados de la Dirección de Calidad de Vida, van uniformados y cada uno con su credencial identificatoria, el que tenga algún tipo de contacto con esta gente tiene que proceder inmediatamente a la denuncia policial, es muy probable como circula en las redes sociales, que sea una estrategia para ver si están o no en el domicilio, a ver qué características de seguridad tienen, para proceder luego al robo en esa casa", amplió.

Luego de recordar que el año pasado se dieron situaciones similares, dijo que hasta el momento no se recibieron denuncias, y que estas versiones las conoce de las redes sociales.

"Consultamos con la policía y no hay ningún tipo de denuncia formal, pero no implica que uno no tome sus recaudos. Son métodos que pueden ser utilizados para poder ingresar al domicilio", dijo.