María Martha Serra Lima se manifestó en contra de la movilización: "El ‘Tetazo’ me pareció algo espantoso"

10/02/2017 -

María Martha Serra Lima fue una de las artistas que dio su opinión sobre el #Tetazo, la movilización que se realizó en el Obelisco contra el machismo y en reclamo de "la soberanía de los cuerpos" tras un polémico hecho en las playas de Necochea con un grupo de mujeres que hacía topless.

"El ‘Tetazo’ me pareció espantoso, no cualquiera puede mostrar el pecho porque no todos son lindos", consideró la cantante y enfatizó que le parecía "ridículo porque además no cualquiera puede mostrar el pecho, porque no son siempre lindos".

Al ser consultada sobre cómo lo vivió, contestó que "como mujer, me deprime muchísimo" , aunque explicó: "Me encanta que las mujeres quieran hablar, quieran reclamar, pero esto es exhibicionismo, es horrible".