Nueva polémica: ¿"Fede" Hoppe le fue infiel a Laurita?

10/02/2017 -

Rocío Robles alcanzó mayor popularidad por su lengua filosa: en enero sacó a la luz su romance pasado con Federico Hoppe y no tuvo reparos en opinar con dureza sobre Laurita Fernández, bailarina con quien no sólo compartió trabajo en Ideas del Sur sino a un hombre.

Siempre directa, la morocha alegó no haber interferido en la historia de amor del productor con la blonda y reconoció que con Laurita, hoy en día, su vínculo es inexistente.

"Con ella nos cruzamos en eventos, en Ideas, pero de pasada. Me ignora", disparó Rocío, sin poner sobre la mesa el motivo de esa indiferencia, pero dándole pie a Analía Franchín y Yanina Latorre para que lo revelen (ellas se encontraban de panelistas en el programa en el que fue entrevistada la bailarina).

Analía fue la primera en disparar: "Si te metiste con mi macho, no te digo ni hola, ni te miro". A lo que Rocío contestó: "Yo cuando estuve con él, estaba soltero".

Pero Yanina contraatacó: "Rocío, vamos a ordenar. Vos hablaste de que en el 2014 te acercaste por primera vez a Hoppe. En esa época, él te daba a vos, a Barby Reali, a Noelia Marzol y a varias... Pero el tiempo siguió, él se puso de novio con Barby Reali, todos los vimos, y Laurita lloraba en las previas por eso. En el 2015, Fede la deja y vuelve con Laurita. Se pone de novio y blanquean. Pero hay pruebas que, durante el 2015, vos le seguías mandando mensajes para tratar de recuperar la historia de amor que había quedado trunca. Y él ya estaba con Laurita. Termina el 2015, empieza el 2016 y ellos dos se separan. Y esto lo sé por la mamá de Laurita, que ella lo deja porque le encontró videitos y notas de voz tuyos. Mientras hacía temporada teatral en Villa Carlos Paz, vos estabas con el tipo. Y vos sabías que ella era la novia. Es lógico que no te salude".

Inamediatamente Rocío intentó aclarar: "No es así. ¿Qué querés que te diga? Si hay pruebas (de que la engañé), las quiero ver. ¿Tenés pruebas de que yo en el 2016 estaba con Fede?".

Y Yanina contestó: "En el 2016 te hizo visitas médicas a tu casa. Ella es la famosa bailarina con la que Hoppe corneó a Laurita".

Rocío, nerviosa quiso aclarar: "No, pará, voy a explicar esto. Él me ayudó a entrar en donde estaba estudiando porque no había cupo. Y sí, lo vi, pero fui con mi novio. Yo estaba estudiando periodismo deportivo... Con Fede no perdí contacto nunca... Chicos, cuando yo estaba con él en el 2014, le llegaban mensajes de ella".

Finalmente, la bailarina contó que para su cumpleaños, Hoppe le hizo un regalo.

"Me regaló una campera. Nada más".

¿Habrá sabido de esto Laurita? ¿Habrá hecho lo mismo mientras estaba con ella y nadie se enteró?l