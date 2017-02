Mitre disputará un nuevo amistoso ante San Lorenzo de Alem

Fotos PRUEBA. El Aurinegro tendrá mañana un nuevo ensayo amistoso ante San Lorenzo de Alem. Este será su séptimo juego de preparación.

Con la intención de aplacar las ansias que demanda la incertidumbre sobre la fecha de regreso a la actividad oficial y para seguir probando variantes que le permita corregir falencias en el funcionamiento pretendido, Mitre volverá a disputar un nuevo encuentro amistoso ante San Lorenzo de Alem de Catamarca. Este duelo se disputará mañana desde las 18 en el estadio de Roca y 3 de Febrero.

Este será la primera prueba ante un rival de la misma categoría, teniendo en cuenta que antes se enfrentó a Central Argentino a quién lo venció en dos ocasiones, luego derrotó a Estudiantes de Huaico Hondo, a Comercio Central Unidos, Independiente de Fernández e igualó con San Martín, en Tucumán.

Vale recordar que por la segunda fase del Federal A, el Aurinegro visitará en la primera fecha a Chaco For Ever y por la Copa a Unión Aconquija. En un principio, el certamen se reanudaría el 4 de marzo, aunque aún no hay nada definido.

En cuanto a lo deportivo, el plantel práctico ayer en su estadio, donde las tareas se destinaron a trabajos livianos con pelota, bajo la atenta observación del entrenador Arnaldo Sialle.

Al finalizar la misma, el arquero Alejandro Medina dialogó con la prensa, donde destacó la importancia de los partidos amistosos.

"Nos estamos preparando bien y los amistosos sirven para ponernos de la mejor manera en lo futbolístico. Mañana tenemos otro juego preparatorio ante San Lorenzo, que sería importante", consideró el ex Atlanta.

"Nos impacienta porque no arranca el torneo. En un momento, cuando se entrena tanto se piensa cuando comienza para dejar todo lo que trabajamos adentro de la cancha. Ojalá que pronto se pueda resolver", cerró el arquero ante la ansiedad que provoca el incierto futuro del torneo.