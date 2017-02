El arquero Cambeses se lesionó y será baja

10/02/2017 -

Facundo Cambeses, arquero titular del seleccionado argentino Sub 20, padece un traumatismo de cráneo como consecuencia de un golpe que sufrió durante el partido ante Brasil, por lo que se perderá el encuentro de mañana ante Venezuela, por la última fecha del Campeonato Sudamericano Sub 20 que se disputa en Ecuador.

A Cambeses, futbolista de Banfield, se le realizó una tomografía, cuyos resultados indicaron que padece un traumatismo de cráneo.

Debido al golpe en su cabeza recibido anoche en el agónico empate 2-2 frente a la Verdeamarela, el arquero deberá guardar reposo deportivo durante 72 horas, motivo por el que no podrá estar en el vital partido frente a la Vinotinto mañana sábado.

Cambeses se había desempeñado como arquero titular en los partidos ante Colombia, Ecuador y Brasil, por la segunda, tercera y cuarta fecha de la ronda final del certamen, respectivamente.

De esta manera, el arquero de Atlético Rafaela, Ramiro Macagno, volverá a

ocupar un lugar dentro del once argentino que buscará la clasificación al Mundial Sub 20 de Corea, en donde deberá ganar por 5 goles de diferencia para no tener que depender de otro resultado.

Macagno había atajado durante la fase inicial, desarrollada en la ciudad de Ibarra, en la que recibió cinco goles en cuatro partidos disputados.