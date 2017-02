"Loscalzo se hace la víctima, pero tenía todo premeditado"

-

Cinthia López, herida durante la masacre del partido bonaerense de Hurlingham, sostuvo que el detenido, Diego Loscalzo, se ‘quiere hacer la víctima’, pero ‘tenía premeditado’ los homicidios, y describió que la noche del hecho fue ‘como la película de ‘La última cena’: te invitan a comer y después te matan’.

López, amiga y vecina de Romina Maguna, contó que Loscalzo le disparó tres o cuatro veces y volvió a manifestar que se hizo ‘la muerta’ para que el hombre no la ejecutara.

La mujer, quien se encuentra internada fuera de peligro en el hospital de Haedo tras recibir disparos en una pierna, aseveró en referencia a Loscalzo: ‘No puedo entender la locura de este pibe, no se puede entender’.

En diálogo con el canal Todo Noticias (TN), López precisó que ella el domingo pasado a la noche compartió la cena con Maguna y Loscalzo.

‘Estábamos cenando como una familia normal, me invitó a comer, parece como la película de ‘La última cena’: te invitan a comer y después te matan’, señaló.

Añadió que la cena fue ‘en silencio’ y luego ella fue a la cocina a lavar una olla y a tender la ropa.

Además, recordó que oyó gritos cuando llegó Vanesa, hermana de Romina: ‘Escuché que discuten. Después yo escucho los disparos.

El disparó cuatro tiros, Romina cae al piso, forcejeamos con él pero no pudimos (sacarle el arma), y ahí le dio a Vanesa. Yo corrí para una pieza, me pegó en una pierna, me tiró dos o tres veces más, pero erró. Yo estaba dentro del cuarto haciéndome la muerta’, puntualizó López.

La mujer planteó que Loscalzo tenía en su cabeza cometer la masacre al analizar: ‘Para mí lo tenía premeditado, ese mismo día él preguntó por la mamá de Romina, de Vanesa y José, quienes murieron’.

‘Él es el loco, es bipolar, tiene doble personalidad... Él se quiere hacer la víctima de que Romina lo provocaba y lo hostigaba, quiere quedar como pobre víctima, y las víctimas son la que mató él’, subrayó López.