Citan a docentes a percibir haberes

10/02/2017 -

La Oficina de Tesorería, dependiente del Consejo General de Educación cita con carácter de urgente a las personas que se mencionan, a concurrir a la mencionada dependencia, munidos de su documento nacional de identidad y constancia de asistencia, en el caso de docentes pertenecientes a escuelas o agrupamientos sin cuenta bancaria, con el objeto de percibir pagos pendientes.

Citados

Deben asistir en el horario de 8 a 12, por un plazo de treinta días, los siguientes docentes:

Vera, Elsa Cristina; Leguizamón Silvia; Ibáñez, María de Jesús; Boix Cándida; Serrano María L.; Julián Vital, Andrea; Gramajo, Mariana L.; Ahumada, Silvia E.; Bravo, Marcos; Trejo, Mario A.; Lobos, Sergio A.; Díaz Gómez, Cristian; Benítez, Teresa; Gómez, Adela; Escalada Antonio E.; Albarracín, Marta G.; Vizgarra, María R.; Santillán, Héctor; Vega, Andrea M.; Torres, Noelia; García, Juana; Díaz, María A.; Villarreal, Yohana L.; Avila, Ricardo; Corbalán Azucena del V.; Abdala, María I.

Herrera Luz del V.; Ovejero, Marta E; Silva, Patricia F.; Rojas, Daniela L.; Alegre, Ester; Cajal, Martín E.; Paladea, Francisco M.; Salvatierra, Oscar A.; Vázquez Nuñez, Estela; Cortes Juan C.; Muratore, María; Lagos, Silvia N.; Juárez, Marta E.; Díaz, Juan C. Bernasconi, Eduardo; Coronel, Romina S.; Moreno, Silvina del V.; Zárate, Gregoria; Álvarez, Beatriz del C.; Avila, María F.; Espeche Laura A.; Sosa, Silvana M.; Bravo, Nancy V.; Godoy, Florencia N.; Pereyra, Filomena; Campos, Hugo R.; Lucena, Paola Y.; Fantusatti, Elva del V.