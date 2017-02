El primer desfile de carreros en Salta terminó en polémica

10/02/2017 -

El primer desfile de carretas organizado por carreros y trabajadores de la economía popular de la ciudad de Salta terminó en escándalo, luego de que un grupo de proteccionistas que se manifestaba en contra de la tracción a sangre fuera agredido a golpes de puño por los propios organizadores del acontecimiento.

Poco antes del comienzo de la procesión, una decena de activistas por los derechos animales se acercó con carteles hasta la avenida Uruguay, frente al monumento a Martín Miguel de Güemes, pero al llegar los carreros hasta allí los apartaron por la fuerza.

‘Dejamos pasar a los automóviles, pero no a los carros. Por eso es que los carreros se nos acercaron y nos pasaron por arriba con los animales. Unas 15 personas me golpearon, me robaron el reloj y una cadena, y me provocaron lesiones en todo el cuerpo, hematomas en los ojos y en la cabeza. Podrían haberme matado’, denunció Carolina Diarte, una de las proteccionistas agredidas.