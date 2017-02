Imputan a De Vido, Parrilli, Zannini y Abbona por encubrir el atentado a la AMIA

Fotos El pedido fue enviado al juez Ariel Lijo.

Hoy 12:41 -

El fiscal federal Gerardo Pollicita amplió la denuncia que realizó el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner y pidió que investiguen como posibles encubridores del ataque al ex ministro Julio de Vido, al ex jefe de la SIDE, Oscar Parrilli, a Carlos Zannini y a la ex procuradora del tesoro, María Esther Abonna.

En su extenso pedido realizado al juez Lijo, Pollicita solicitó 32 medidas, entre las cuales pide que se acrediten las conversaciones telefónicas que "registren o hubieran registrado" los imputados desde el 1° de enero del 2011 a la actualidad desde sus teléfonos celulares, líneas domiciliarias e incluso servicios de radio.

Te recomendamos: Lagomarsino: "Nisman tomó la decisión de dispararse, no sé por qué"

El pedido se extiende además a líneas telefónicas registradas en Casa de Gobierno, la Quinta Presidencial de Olivos, el Ministerio de Energía, Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cámara de Diputados y la Agencia Federal de Inteligencia.

En la oportunidad también solicitó que se libre un oficio al director de Migraciones para que se remitan los movimientos migratorios de todos los imputados entre 2011 y 2015.

Si el pedido de Pollicita prospera, la Secretaría General de la Presidencia deberá informar y remitir los registros de visitas de la Casa de Gobierno y la Residencia de Olivos desde el 2011 al 2015. Y la Secretaría de Legal y Técnica deberá entregar copias del Memorando de Entendimiento con Irán.

Cabe recordar que Nisman denunció a la ex Presidenta cuatro días antes de aparecer muerto con un tiro en la cabeza, porque dijo que buscó la impunidad de Irán a cambio de comprar el petróleo y venderle cereales.