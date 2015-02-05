CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Febrero 2017
A LAS 22.15 FESTIVAL DE LA SALAMANCA
Por El Liberal
Hoy 20:53 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 NICK JR.
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 NICK JR. (CONTINÚA)
12.30 CINE. MINI CAMPEONES
14.00 MONO FECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
17.00 CINE. PLUMÍFEROS
18.30 CINE. MIS BELLAS SECUESTRADORAS
20.00 LOS MILAGROS DE JESÚS
22.00 TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 FESTIVAL DE LA SALAMANCA
01.15 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.30 EL UNIVERSO DE LOURDES
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 AYER NOMÁS
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 CÁMARA LOCA
15.00 LA ROSA DE GUADALUPE
17.00 ALERTA COBRA
18.00 COMBATE
22.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
19.00 AMBIENTE Y MEDIO
20.00 EL MENTOR
EL TRECE
09.15 PANAM Y CIRCO
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
20.30 COMO ANILLO AL DEDO
CANAL 14
10.30 EL CLÁSICO: ESTUDIANTES VS. TALLERES GENERAL BELGRANO
12.30 EL ELEGIDO DEL VERANO
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 ZAPAZAPA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PAIS DE LA VIDALA
19.00 EN ARMONÍA
19.30 CICLOS DE COLECCIÓN ‘SPASIUK’
20.00 BÁSQUET POR EL 14: INDEPENDIENTE VS. SALTA BASKET
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
19.00 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
PELÍCULAS
CINEMAX
01.25 PRUEBA DE FE
03.30 ESCAPE EN LA SABANA
05.21 FESTIVAL DE CINE FANTASÍA 2016
05.52 CAMINO ROCOSO
07.40 CRIATURAS NOCTURNAS
09.57 SOBRENATURAL
12.30 PALADÍN. EL CAZADOR DE DRAGONES
14.39 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS
17.25 UN CUENTO DE INVIERNO
19.49 EL ILUSIONISTA
22.00 PRIMICIA MORTAL
TCM
02.00 BUENOS MUCHACHOS
05.00 ALF (TEMPORADA 3)
05.30 ALF (TEMPORADA 3)
07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.00 ALF (TEMPORADA 3)
11.30 ALF (TEMPORADA 3)
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.00 LA PANTERA ROSA
13.30 LLAMARADA
15.55 DUELO DE TITANES
19.00 OPERACIÓN DRAGÓN
21.00 MALAS COMPAÑÍAS
TNT
03.38 COSMÓPOLIS
05.26 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI
07.14 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
09.22 LILO Y STITCH
10.57 ¡PIRATAS! UNA LOCA AVENTURA
12.31 EL CAZA RECOMPENSAS
14.34 TROYA
17.32 THOR. UN MUNDO OSCURO
19.43 EL HOMBRE ARAÑA
22.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2
23.42 EN LA SANGRE
01.40 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
SPACE
01.20 EVIL DEAD 2. UNA NOCHE ALUCINANTE
02.49 USURPADORES DE CUERPOS
06.20 BLACK AND WHITE EPISODIO 1. EL ORIGEN DEL ASALTO
09.12 BLACK AND WHITE EPISODIO 2. EL ORIGEN DE LA JUSTICIA
11.38 NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
13.31 GREEN ZONE
15.48 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
17.42 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR
19.58 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
22.00 GIGANTES DE ACERO
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES)
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
11.00 DR. HOUSE
12.00 DR. HOUSE
13.00 ELEMENTARY
14.05 DETECTIVES MÉDICOS
14.35 NÁUFRAGO
17.20 EL SEDUCTOR
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
21.00 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
23.00 TRES SON MULTITUD
01.15 ELEMENTARY
02.15 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
03.10 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
A DÓNDE IR
DESAFINADO
(URQUIZA Nº 267)
HOY, A LAS 23, SE PRESENTARÁ EL ESPECTÁCULO “VERSIONES” DONDE, WALTER GAMBARTE INTERPRETARÁ TEMAS DE JOAQUÍN SABINA Y PEDRO SILVA INTERPRETARÁ PARTE DE LA OBRA MUSICAL DE GUSTAVO CERATI.
FERIA ARTESANAL DE UPIANITA
HOY, DE 19 A 24, DÚO TURAYKI Y MUSIKERA’S.
CICLO SANTIAGO ES TU RÍO
(ALSINA Y NUEVA COSTANERA)
+ HOY, A LAS 21.30, NATALÍ JUGO
+ MAÑANA, A LAS 21.30, LAS MULLIERIS.
FERIA DE EMPRENDEDORES
(OLD LIONS)
MAÑANA, A LAS 22, LA LA BAND (KARIME Y SALOMÓN).
CINES
SUNSTAR
MOANA (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
09/02 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) RESIDENT EVIL (3D):
TERROR, ACCIÓN. (+16 años)
09/02 22:50 (Cast
xXx REACTIVADO 3D
ACCIÓN (13 años)
09/02 22:10 (Subt)
LEGADO BATMAN: LA PELÍCULA (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
09/02 - 15/02 20:40 (Cast)
LEGADO BATMAN LA PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
09/02 - 10/02 16:20 (Cast) 18:30 (Cast
SING VEN Y CANTA (2D): MUSICAL. (+ 13 años)
09/02 - 10/02- 16:15 (Cast
LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO (2D): DRAMA (ATP) 09/01 - 15/02-18:20 20:25
NIEVE NEGRA (2D):
DRAMA (+ 16 AÑOS)
09/01 - 15/02- 20:15 (Cast)
LA LA LAND(2D):
DRAMA (ATP)
09/02 22:30 (Subt)
TALENTOS OCULTOS
DRAMA (ATP)
09/02 22:10 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
09/02 - 10/02 16:10 18:05
CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
09/02 - 17:25 (Cast) 19:55 (Subt) 22:20 (Subt)
10/02 - 11/02- 17:25 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP
CASTELLANO 17:40 - 20:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
LEGO BATMAN: LA PELÍCULA 2D ATP
CASTELLANO 18:00 - 20:25 (TODOS LOS DÍAS)
RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍTULO FINAL 2D APTA 16 AÑOS CASTELLANO SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50
XXX: REACTIVADO 2D ATPA 13 22:40 (TODOS LOS DÍAS) SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00
CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 2D 16 años CASTELLANO: 17:30 - 20:10 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 2D 16 años
SUBTITULADA SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:10
VENTA ONLINE: MIBOLETERIA.COM.AR
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A LAS 17:00 DOMINGO 17:00
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $95
3D Entrada General: $105