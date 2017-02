CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Febrero 2017

Hoy 20:53 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 NICK JR.

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 NICK JR. (CONTINÚA)

12.30 CINE. MINI CAMPEONES

14.00 MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

17.00 CINE. PLUMÍFEROS

18.30 CINE. MIS BELLAS SECUESTRADORAS

20.00 LOS MILAGROS DE JESÚS

22.00 TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 FESTIVAL DE LA SALAMANCA

01.15 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.30 EL UNIVERSO DE LOURDES

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 AYER NOMÁS

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 CÁMARA LOCA

15.00 LA ROSA DE GUADALUPE

17.00 ALERTA COBRA

18.00 COMBATE

22.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

19.00 AMBIENTE Y MEDIO

20.00 EL MENTOR

EL TRECE

09.15 PANAM Y CIRCO

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.30 COMO ANILLO AL DEDO





CANAL 14

10.30 EL CLÁSICO: ESTUDIANTES VS. TALLERES GENERAL BELGRANO

12.30 EL ELEGIDO DEL VERANO

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 ZAPAZAPA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PAIS DE LA VIDALA

19.00 EN ARMONÍA

19.30 CICLOS DE COLECCIÓN ‘SPASIUK’

20.00 BÁSQUET POR EL 14: INDEPENDIENTE VS. SALTA BASKET

22.00 RECORDANDO

CANAL 4

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

PELÍCULAS

CINEMAX

01.25 PRUEBA DE FE

03.30 ESCAPE EN LA SABANA

05.21 FESTIVAL DE CINE FANTASÍA 2016

05.52 CAMINO ROCOSO

07.40 CRIATURAS NOCTURNAS

09.57 SOBRENATURAL

12.30 PALADÍN. EL CAZADOR DE DRAGONES

14.39 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS

17.25 UN CUENTO DE INVIERNO

19.49 EL ILUSIONISTA

22.00 PRIMICIA MORTAL

TCM

02.00 BUENOS MUCHACHOS

05.00 ALF (TEMPORADA 3)

05.30 ALF (TEMPORADA 3)

07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.00 ALF (TEMPORADA 3)

11.30 ALF (TEMPORADA 3)

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.00 LA PANTERA ROSA

13.30 LLAMARADA

15.55 DUELO DE TITANES

19.00 OPERACIÓN DRAGÓN

21.00 MALAS COMPAÑÍAS

TNT

03.38 COSMÓPOLIS

05.26 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI

07.14 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

09.22 LILO Y STITCH

10.57 ¡PIRATAS! UNA LOCA AVENTURA

12.31 EL CAZA RECOMPENSAS

14.34 TROYA

17.32 THOR. UN MUNDO OSCURO

19.43 EL HOMBRE ARAÑA

22.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2

23.42 EN LA SANGRE

01.40 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

SPACE

01.20 EVIL DEAD 2. UNA NOCHE ALUCINANTE

02.49 USURPADORES DE CUERPOS

06.20 BLACK AND WHITE EPISODIO 1. EL ORIGEN DEL ASALTO

09.12 BLACK AND WHITE EPISODIO 2. EL ORIGEN DE LA JUSTICIA

11.38 NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

13.31 GREEN ZONE

15.48 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

17.42 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

19.58 TERMINATOR - LA SALVACIÓN

22.00 GIGANTES DE ACERO

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES)

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

11.00 DR. HOUSE

12.00 DR. HOUSE

13.00 ELEMENTARY

14.05 DETECTIVES MÉDICOS

14.35 NÁUFRAGO

17.20 EL SEDUCTOR

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

21.00 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ

23.00 TRES SON MULTITUD

01.15 ELEMENTARY

02.15 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

03.10 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

A DÓNDE IR

DESAFINADO

(URQUIZA Nº 267)

HOY, A LAS 23, SE PRESENTARÁ EL ESPECTÁCULO “VERSIONES” DONDE, WALTER GAMBARTE INTERPRETARÁ TEMAS DE JOAQUÍN SABINA Y PEDRO SILVA INTERPRETARÁ PARTE DE LA OBRA MUSICAL DE GUSTAVO CERATI.

FERIA ARTESANAL DE UPIANITA

HOY, DE 19 A 24, DÚO TURAYKI Y MUSIKERA’S.

CICLO SANTIAGO ES TU RÍO

(ALSINA Y NUEVA COSTANERA)

+ HOY, A LAS 21.30, NATALÍ JUGO

+ MAÑANA, A LAS 21.30, LAS MULLIERIS.

FERIA DE EMPRENDEDORES

(OLD LIONS)

MAÑANA, A LAS 22, LA LA BAND (KARIME Y SALOMÓN).

CINES

SUNSTAR

MOANA (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

09/02 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) RESIDENT EVIL (3D):

TERROR, ACCIÓN. (+16 años)

09/02 22:50 (Cast

xXx REACTIVADO 3D

ACCIÓN (13 años)

09/02 22:10 (Subt)

LEGADO BATMAN: LA PELÍCULA (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

09/02 - 15/02 20:40 (Cast)

LEGADO BATMAN LA PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

09/02 - 10/02 16:20 (Cast) 18:30 (Cast

SING VEN Y CANTA (2D): MUSICAL. (+ 13 años)

09/02 - 10/02- 16:15 (Cast





LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO (2D): DRAMA (ATP) 09/01 - 15/02-18:20 20:25

NIEVE NEGRA (2D):

DRAMA (+ 16 AÑOS)

09/01 - 15/02- 20:15 (Cast)

LA LA LAND(2D):

DRAMA (ATP)

09/02 22:30 (Subt)

TALENTOS OCULTOS

DRAMA (ATP)

09/02 22:10 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

09/02 - 10/02 16:10 18:05

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

09/02 - 17:25 (Cast) 19:55 (Subt) 22:20 (Subt)

10/02 - 11/02- 17:25 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP

CASTELLANO 17:40 - 20:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

LEGO BATMAN: LA PELÍCULA 2D ATP

CASTELLANO 18:00 - 20:25 (TODOS LOS DÍAS)

RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍTULO FINAL 2D APTA 16 AÑOS CASTELLANO SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50

XXX: REACTIVADO 2D ATPA 13 22:40 (TODOS LOS DÍAS) SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 2D 16 años CASTELLANO: 17:30 - 20:10 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 2D 16 años

SUBTITULADA SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:10

VENTA ONLINE: MIBOLETERIA.COM.AR

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A LAS 17:00 DOMINGO 17:00

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $95

3D Entrada General: $105