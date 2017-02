Hoy 21:49 -

¡Buen día! Tal vez el título suene insólito; pero no me refiero a Dios con mayúsculas, sino a las caricaturas que de Él hacemos muchas veces: ‘El dios del desagrado’ lo llama con razón Miguel Ortega Riquelme en su librito ‘¿Y quién es Dios?’, que recomiendo. Identifica esa imagen falsa de Dios cuando escribe, por ejemplo:

“Es un ‘dios’ que vive en las distancias, sordo y ciego, mudo y porfiado, que quiere que los hombres le griten desesperados y lo convenzan de sus necesidades. Y él insiste en guardar silencio.

Hay un ‘dios’ que quiere ver al hombre arrodillado, cabizbajo, lleno de temor y de vergüenza. Hay un ‘dios’ vanidoso que ambiciona alabanzas, aplausos, hombres, y que se alimenta de nuestros cantos y gratitudes.

Sin duda hay un ‘dios desagradable’. Es el ‘dios’ de las crueldades: el que teniendo todo el poder (¡todo el poder!), no evita el accidente, no sana la enfermedad, no enjuga lágrimas. ¿Qué alianza ha establecido con el castigo y el mal? ¿Por qué, pudiendo evitar nuestro dolor y sufrimiento, no lo hace? ¿Por qué desea recibir la ofrenda de nuestras penas, y hasta la sangre de nuestros sacrificios? Hay un ‘dios’ insensible, inhumano, indiferente...

Hay un ‘dios’ terrible, que se enoja, que castiga duramente, que hace trampas y que pone a prueba nuestras fuerzas. Hay un ‘dios’ que atemoriza, que persigue implacablemente, que es como el ‘agente secreto’: mira todo, anota todo, registra todo, no nos quita los ojos de encima, va disfrazado a donde vamos, no nos deja vivir tranquilos, nos acosa por todas partes...

Hay un ‘dios de mandamientos’, de leyes eternas, de códigos y de preceptos negativos, establecidos ‘porque sí’, porque esa es su voluntad, su terriblemente ‘santa voluntad’, su gusto, su placer o su capricho’.

Esta ‘radiografía del Dios que no es’ aparece más extensa en el librito. Más adelante citaremos otros capítulos que nos ayudarán a descubrir al Dios de evangelio, tal como nos lo presentó Jesús. Mientras tanto bueno sería que cada uno se preguntará, sinceramente: ¿Cuál es el Dios en quien creo?”

