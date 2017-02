Peláez y un nuevo desafío en el CARX

11/02/2017 -

Acostumbrado a los grandes desafíos, el múltiple campeón argentino y sudamericano Pablo Peláez, analiza la posibilidad de competir en CARX Rally en la temporada 2017. Tras la obtención de dos títulos argentinos consecutivos (2015/16), el laureado piloto santiagueño estudia su posible incursión en la especialidad de rally cross, al comando de su Ford Fiesta armado íntegramente en su propia escudería y asistido en carrera por el QRT, de Azul, de Buenos Aires. "Como me gustan los grandes desafíos, analizo la posibilidad de sumarme este año en rally cross, una especialidad en pleno desarrollo y que se torna atractiva", Pablo. El también ganador de dos ediciones del Rally Mundial de Argentina y de la Copa de las Naciones Unidas (Chile) en tracción simple, aseguró que "dependerá del presupuesto que pueda conseguir, toda vez que no dispongo de los recursos económicos necesarios para afrontar la temporada 2017". ‘No me gusta improvisar, máxime cuando se trata de un nuevo desafío. Eso sí, vamos a aportar toda nuestra cuota de sacrificio", dijo.