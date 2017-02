Con nuevo horario se juega otra fecha del preparación

11/02/2017 -

En Nuevo Banco: Stylo Gráfico vs. Mojones (45) y Los Pitufos vs. Panificadora Lola (50). En Mistol: La Fusión vs. Corvel (40) y Facheritos vs. Vet. Estudiantes (50). En Dárcena: Racing vs. O. Molinari (45) y Racing vs. Bº Sarmiento (50). En Villa Borges: V. Borges vs. Feria Newbery (50). En Estrella Roja: Cheetes vs. Agua y Energía (45) y Colectiveros vs. 4º Pje (50). En Estudiantes Maco: Bº Sarmiento vs. Pje 21 (40) y Bº Sarmiento vs. Rifa de Alberto (45). En Sub Oficiales: Los Peregrinos vs. Bº Tradición (40) y Refi Shop vs. Independiente (50). En Central Norte: E. La Curva vs. Villa Borges (40). En Villa Tranquila: Ferretera Pecce vs. Los Amigos (40) y V. Tranquila vs. Las Mellis (50).