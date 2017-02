Aesya ante Chelsea, la propuesta para la tarde

Fotos ACTIVIDAD Hoy se disputarán varios encuentros para las diferentes categorías de la Liga Profesional (FAP), donde se pone en juego la Copa Cyac 2017

11/02/2017 -

En diferentes escenarios distribuidos por toda la ciudades, esta tarde se pondrá en juego la cuarta fecha de la Copa Cyac de Verano, de la Liga Profesional FAP, con el siguiente programa:

En Obras Sanitarias: Taller Dany vs. Zambom Seg. (40) y Obras Sanitarias vs. Opinión Deportiva (50). En Copse: Copse vs. Farmacia Abdala (L) y Copse vs. Alte. Brown (45).

En La Higuera: Uta vs. Adi Salud (L) y Sanatorio Norte vs. Estrella Roja (40). En Banfield: Desafío vs. San Carlos (40) y La Bomba vs. Joyex (50).

En San Ramón: Cuervos Max vs. Unce Exactas (45) y Bandeños vs. Menonitas (40). En Rubia Moreno: Puerto Nuevo vs. Nueva Autonomía (L); Médicos vs. Güemes (45); Villa Negrita vs. Cs. Económicas (45).

En Poggi 1: Sutiaga vs. Los Bukis (L) y Cyac La Banda vs. Médicos Rebeldes (45). En Poggi 2: Santillán Inst. vs. Alvi (40) y Los Amigos vs. Abogados (45). En Atsa 2: La Esquina vs. Hormiga Paz (40) y Quirófano vs. Farmacia Dr. Obrero (50). En Cilindro de Flores: Villa Negritas vs.Tuky Las Delicias (L) y Electricidad Cortez vs. Lar (50). En San Esteban; José Ignacio vs. Cepsi (L) y Nueva Autonomía vs. RG Neumáticos (40).

En Espíritu Santo: Radio Taxi Siglo XXI vs. Colón (L) y Distribuidora Leancitos vs. Abogados (50). En Potrerito 2 cancha 1: Brima vs. Radio Taxi Rojo (L); Despensa Santiago vs. La Congreso (L) y Calle 14 vs. MaGo Repuestos (50).

En Potrerito 2 cancha 2: Profesores Montero vs. Expreso Lo Bruno (L) y Alumni vs. Yanda (45). En Potrerito 2 cancha 3: Club de Amigos vs. San José (L) y Villa Negrita vs. Choya (40).

En Potrerito 2 cancha 4: Imer vs. Abogados Cuervos (L) y Tinglados Albarracín vs. Piquito (40).

En Potrerito 2 cancha 5: Quilmes vs. Kinesiologos y Lar (L) vs. Villa Além (L). En Cassafous: Apunse vs. Autonomía (L) y El Fortín vs. Güemes (40)