Se programó la 2ª fecha del Oglobo Megacotillón

11/02/2017 -

Esta tarde se pondrá en juego la segunda jornada del torneo de Verano, denominado Oglobo Megacotillón, de la Liga Fan en el predio El Potrerito.

La programación:

Cancha 1: Villa las Delicias vs. La JP del 7C ; Fecha vs. Quilmes; Corte de Miércoles vs. Messina

Cancha 4: Los Pibes vs. Coesa; Los Coyotes vs Peluquería Nano; Tar Tec vs. Oglobo Megacotillon .

Cancha 5: Warriors vs. Tiendas Tukys; La Andes vs. Napoli; Real Madrid vs. Cacheteao con Coca.

Cancha 7: Los Amigos vs. Málaga; Bayer Múnich vs. Taller Tevez; Sara Mañu vs. Bº Juramento.

Cancha 8: RHogar vs. Niupi; Atlético Smata vs. Peka F.C.; Bº Sarmiento vs. Imprenta Leo; La Alvarado vs. Sacachispas (Postergado)

Cancha 9: Quilmes vs. Kinesiólogos; Indumentaria Lar vs. Villa Além