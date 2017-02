Fotos ASPECTO CLAVE. García aseguró que su equipo ganó los tres últimos juegos con una predisposición defensiva.

El "Che" suelta en cada frase la sensación gratificante de que su trabajo está empezando a dar frutos. Quimsa ganó tres partidos en fila, pero lo más importante es que empezaron a aparecer evidencias de progreso en el juego.

"Si hay que buscar algo que cambió es que quizá tengamos más ensamble por el tiempo, más agresividad y todos nos estamos conociendo un poquito. De esos partidos perdimos, cuatro fueron en los últimos minutos y no éramos un equipo. También hubiese sido mentiroso decir que porque ganáramos esos juegos estábamos bien. Me parece que lo que hemos cambiado es un poco el conocimiento entre nosotros. Esto es como una planta, por más que uno la riegue 15 veces no va a crecer más en un día. Vamos pareciéndonos a un equipo, pero nos falta. Estamos en un 60 por ciento de lo que podemos jugar", explicó el entrenador bonaerense.

El "Che" también destacó el trabajo defensivo. "Hemos ganado estos tres juegos con una predisposición defensiva muy grande. Tenemos que mejorar el rebote, porque al defensivo muchas veces lo regalamos. Y si queremos correr y que todo el mundo toque la bola, tenemos que mejorar ahí. Estamos sin nuestro hombre grande también, pero yo creo que tenemos que rotar mejor para no dar segundas oportunidades. Falta mucho. Confío mucho en lo que pueden dar ellos", señaló.

De cara a la gira por Córdoba, indicó: "Tenemos que seguir igual, como hasta ahora. Ir juego a juego. Esperamos seguir con la misma consistencia que tenemos. Que por ahí seamos erráticos, hoy no es el problema, porque falta todavía. Sí tenemos que ser consistentes en nuestra agresividad, en nuestra carrera, en nuestra predisposición a pasarse el balón. Si seguimos por eso, vamos por buen camino".