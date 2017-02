Ariel Rojas: "Vuelvo con más experiencia"

Fotos ILUSIÓN. Ariel Rojas quiere volver a ganar el cariño de la gente de River, luego de un primer paso fructífero.

El nuevo refuerzo de River Plate, el mediocampista Ariel Rojas, expresó ayer que si bien resignó parte del dinero que hubiera ganado en Cruz Azul, volvió "con más experiencia a uno de los equipos más grandes del mundo".

"Me quedaba un año y medio de contrato allá, y la verdad es que en Cruz Azul se sorprendieron porque resigné dinero para venir. No me llevo ni un peso de lo que me quedaba por cobrar, pero vuelvo con más experiencia a uno de los equipos más grandes del mundo", resaltó el volante.

El bonaerense de 31 años se fue mal en su momento de River, teniendo en cuenta que el club de Núñez hizo esfuerzos tratando de renovar su contrato, pero tuvo que verlo partir sin cobrar un peso.

"Me arrepiento de haberme ido así. Recuerdo que estábamos jugando competencias importantes y delegué cosas a mi representante. Siempre he tratado de manejarme de la mejor manera. En todo caso, eso quedó atrás. Quiero pensar en lo que viene, mirar para adelante y ganarme el cariño de la gente nuevamente", aseguró el futbolista.

Rojas destacó en una nota con TyC Sports que "fue fundamental" para tomar la decisión de regresar saber que Marcelo Gallardo continuará al frente del proyecto, aunque "la fisionomía del equipo haya cambiado".

"Más allá de que no he tenido la continuidad que buscaba, siempre he participado en Cruz Azul, venimos entrenando muy bien y seguramente todavía faltará un poquito en la parte futbolística, pero espero adaptarme pronto a lo que espera el técnico", concluyó Rojas.

Entre el lunes y el martes de la semana que viene, Ariel Rojas volverá a entrenarse con el plantel y se pondrá a disposición del entrenador Marcelo Gallardo.