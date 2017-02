"No estoy suscripto a ese tipo de páginas"

11/02/2017 -

Trad juzgó que la revelación de que lo estaban investigando por supuesta distribución de material pornográfico le hizo "mucho daño en la parte social".

Sin ocultar su perplejidad, dejó en claro: ‘A mí también me sorprendió muchísimo la noticia’.

Requerido cómo llegó a su computadora la imagen de una menor con supuesto sesgo sexual, Trad manifestó: ‘La imagen me llegó de una página; creo que no tiene un emisor específico. Me llegó de la nada. No estoy suscripto a estas páginas. Y apareció en un correo electrónico mío que tenía abandonado desde hace dos o tres años’, aseguró.

"Trabajo con niños y este hecho me hizo un gran daño", sintetizó consternado.