11/02/2017 -

"Tuve una urgencia. Y no supe resolverlo de otra forma que no fuera esa", dijo. "Traté de comunicarme después con el perjudicado y no pude", relató al periodismo.

Requerido sobre el incidente con la policía en el sur, Trad se ahorró todo comentario, ‘ya que involucra a otras personas’, acotó.

‘Estoy arrepentido. El fallo es justo. Debí comprometerme hace mucho", finalizó.