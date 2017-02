"Decime quién es tu pareja ahora, sino ya te mato", amenazó a la ex

Fotos FISCAL. Carola Olivera.

11/02/2017 -

Efectivos de la Seccional 48 detuvieron ayer a un sujeto en Los Juríes, Taboada, acusado de irrumpir en la casa de su ex concubina y propinarle una paliza, empecinado en que le confesara quién era el nuevo novio.

El allanamiento fue firmado por la jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami, a solicitud de la fiscal Carola Olivera.

Según la causa, el sospechoso sería José Ramón Cejas. Según la víctima, días atrás se presentó en la vivienda que la mujer alquila con su hijo de 8 años en Bº Mataderos.

Al dirigirse al baño, encontró a su ex en estado de ebriedad. Persiguió a la mujer hasta la casa, pero el sujeto la alcanzó. La tomó de los cabellos, propinó golpes de puño en el rostro mientras le decía: ‘Decime ya quién es tu pareja ahora, sino te mato’.

Apareció el hijo de la víctima. Tomó un palo y golpeó al visitante.

La denunciante se encuentra separada del denunciado desde hace seis meses, debido a los malos tratos que recibía.

Según el informe policial, la mujer presenta hematoma intraocular (izquierdo) acompañado de herida cortante de aproximadamente 1,5 cm. superficial, escoriaciones en el antebrazo izquierdo.

Adiós al amor

Ante la Fiscalía, la mujer agregó que estuvo relacionada al hombre trece años.

Destacó que habitualmente, éste la amenaza con matar a su hijo, fruto de una relación anterior.

El año pasado, la víctima también denunció que su entonces pareja la despojó del teléfono celular y leyó los mensajes del texto. A consecuencia de ello, comenzaron a discutir y en un momento la tomó de los cabellos y le pegó un rodillazo en la pierna y propinó un golpe con la mano abierta en el rostro.

Los antecedentes incluyen la denuncia de otra mujer, el 16 de mayo del 2015 ante la Comisaría 48. Dijo que era amiga del denunciado y que éste se le insinuó para tener una relación sentimental.

Al recibir un no rotundo, la amenazó, advirtiéndole: ‘si no son para mí, no vas a hacer para nadie’.

Luego, ingresó a la casa de la amiga por la fuerza y la agredió a trompadas en el ojo izquierdo. Luego la tomó con ambas manos de la garganta y empujó contra la pared del inmueble.