Perú ofrece una recompensa de 30.000 dólares y pide ayuda de Interpol para capturar a Toledo

11/02/2017 -

El Gobierno peruano colocó al ex presidente Alejandro Toledo en la lista de los criminales más buscados del país, ofreció una recompensa de 30.000 dólares por su captura y solicitó a Interpol que ayudara en la búsqueda, luego de que la Justicia ordenó el arresto del ex mandatario tras ser acusado de recibir millonarios sobornos de la brasileña Odebrecht. Afirmaron que el ex presidente peruano Alejandro Toledo está presuntamente en Estados Unidos y con planes de huir hacia Israel, informó la Presidencia del Consejo de Ministros en un comunicado, difundido también en las redes sociales.

"Hemos recibido información de buena fuente que el ex presidente se encontraría en San Francisco. En ese sentido, se ha alertado a las autoridades de Estados Unidos, a través de su embajada en el Perú y de la nuestra en Estados Unidos, de la posible ubicación", indicó el texto divulgado por la PCM. El comunicado de la PCM agrega que, según las mismas fuentes, "existiría el riesgo de fuga al Estado de Israel. Las autoridades del Estado de Israel también han sido alertadas".

Contactos

Toledo tiene fuertes amistades en Israel, incluidos el empresario Josef Maiman y su ex jefe de seguridad Avi Dan On, supuestos cómplices en las transacciones con Odebrecht.

En el mismo comunicado, informaron que "ya se ha obtenido la activación de la alerta roja de Interpol en los 190 países miembros; es decir, la alerta internacional para su búsqueda y captura".

Palabras del abogado

El abogado de Toledo, Paolo Aldea, había dicho horas antes que su cliente estaba en Francia, país en el que efectivamente estuvo en las últimas horas y en el que incluso fue localizado por medios de prensa peruanos.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, ofreció una recompensa de 100.000 soles (30.600 dólares) por cualquier información que lleve a la captura de Toledo.