Agreden a agentes de Tránsito durante operativos en la ciudad

Fotos HECHOS. Por los hechos de violencia, intervino personal policial y la jueza de Faltas.

11/02/2017 -

En un nuevo operativo de tránsito desplegado en la "Madre de Ciudades", sacaron de circulación a cientos de vehículos que no cumplían con las normas de tránsito para su libre desplazamiento. Personal de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad Capital, llevó a cabo controles de rutina en distintos puntos de la ciudad, y como resultado, se secuestraron automóviles y motovehículos, en algunos casos no tenían las medidas de seguridad al circular y otros por encontrarse mal estacionados.

El director de Tránsito, Enrique Urquiza, se refirió a los controles efectuados por el personal durante los operativos de rutina que se están efectuando entre la mañana, la tarde y los fines de semana. "Nos encontramos con hechos de violencia y que no debemos acostumbrarnos a esta situación. Agradezco la posibilidad de comunicar esto que ya salió de los carriles, especialmente en dos procedimiento que se hicieron", señaló.

En este sentido, Urquiza se refirió a estas violentas conductas a las que tuvieron que exponerse durante los controles de tránsito.

‘Uno de estos casos ocurrió durante un operativo de motovehículos en donde nos encontramos con la situación de un conductor, sin los elementos de seguridad y sin la documentación correspondiente para poder circular. Cuando el personal dispuso el traslado del rodado al galpón municipal, y ponerlo a disposición del Tribunal de Faltas, ubicado en calle Córdoba 277, esta situación pasó a mayores por la acción violenta del conductor hacia los inspectores y policías de adicional que se encontraban trabajando con nosotros. Dio la casualidad que, en ese momento, circulaba por la zona la fiscal de Crimen, Dra. Aída Farrán Serlé, quien intervino en el tema y sufrió la agresión del conductor. Se convocó al comisario de la Seccional Primera, donde fue demorado y el vehículo ubicado en el galpón municipal. Esta situación lo único que hace es agravar el hecho, porque en lugar de pagar la sanción e infracción que se ha cometido, cuando se producen hechos de violencia se aplica el artículo 22, que incrementa notoriamente la infracción", contó.

Vale indicar que el hecho se registró en Perú y Pellegrini, en horas de la tarde del jueves, además de haberse realizado otros operativos en otros puntos de la ciudad capital.

‘En el playón municipal también tuvimos inconvenientes, casi del mismo tenor, con unos jóvenes cuyo vehículo estaba estacionado frente a la plaza Libertad, nuestra plaza principal, donde todos sabemos que no se puede estacionar. En el momento en que la grúa estaba realizando el procedimiento, mientras los inspectores labraban el acta de infracción, para ser llevado al playón de calle Bolivia y Belgrano, los propietarios se subieron al mismo y no quisieron descender. Nosotros los llevamos al playón, pero como no se podía fajar el vehículo, dimos informe a la policía. Al no querer descender los titulares, nosotros no podemos exigirles. Cerca de las 20.30 le pedimos intervención a la jueza de turno de Faltas, Dra. Iris Bustos Lucero, quien se hizo presente en el playón de la Dirección de Tránsito capitalino, y le solicitó que tendría que abonar la infracción cometida. Después de realizado esto, el careo y descargo, se liberó el vehículo", ahondó.