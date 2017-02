Siveyra se quedó "Solita": afuera del "Bailando"

11/02/2017 -

"Bailando 2017" arranca el 15 de mayo y el popular certamen de "ShowMatch" regresará a la pantalla pero con modificaciones. Una de las más llamativas es la reducción en la cantidad de miembros en el jurado: de cinco a cuatro personas. La víctima de este cambio es Soledad Silveyra. La actriz había dejado entrever el motivo: "Tal vez no soy una productora de peleas. Ese no es un lugar que me genere demasiado placer. Me divierte mucho Marcelo a nivel comediante, la saca del sombrero, tiene una capacidad de improvisación".