Derrotar al invencible Negan no será fácil y la victoria requerirá más que los sobrevivientes de Alexandria

11/02/2017 -

FOX Premium continúa sorprendiendo en América Latina con su propuesta exclusiva y presenta en América Latina, la segunda parte de la séptima temporada de "The Walking Dead" la misma noche de su emisión en EE.UU: mañana, a las 23.30, en FOX1. En esta segunda entrega, que constará de ocho nuevos episodios, el grupo se prepara para la guerra, recolectando suministros y reclutando gente para vencer a Negan. Pero, descubrirán una vez más, que el mundo era mucho más grande que lo que habían visto hasta ese momento. Su propósito en común: derrotar a Negan, no será fácil y la victoria requerirá más que los sobrevivientes de Alexandria, será preciso contar con la gente de The Kingdom y de Hilltop, pero, al igual que Rick, Ezekiel y Gregory no quieren derramar sangre. Convencerlos de lo contrario, requerirá más que discursos de su parte.