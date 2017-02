"‘The Walking Dead es una serie sobre moral y ética"

Fotos The Walking Dead

11/02/2017 -

El momento llegó. Después de una larga espera, desde mañana, Fox comenzará a emitir la segunda parte de la séptima temporada de "The Walking Dead’. EL LIBERAL tuvo el privilegio de participar de sendas conferencias de prensa telefónicas realizadas con varios de los integrantes de esta aclamada serie, entre ellos el gran Andrew Lincoln como también Austín Amelio, Scott Tighelaar, Mike Riley, Seth Gilliam y Josh McDermitt.

En el episodio estreno (mañana, a las 23.30, por la señal Premium Fox1), titulado "Rock in the Road" ("Una piedra en el camino"), Rick y el grupo son conducidos a una nueva comunidad donde conocen a sus habitantes y a su gobernante. Una cara familiar resurge. Andrew Lincoln, quien se pone en la piel de Rick Grimes, habló acerca que le generó a su personaje la entrada del malvado Negan y el cambio que sufrió en sí la serie. "La muerte de Glenn fue un gran shock para mí. Y no solo profesionalmente sino personalmente, él es uno de mis mejores amigos y nunca pensé que se iría", dijo Lincoln acerca de uno de los personajes asesinados por Negan en el último episodio de la sexta temporada.

"Después de siete años uno piensa que hay intocables en el programa y que al conocer la doble muerte de Glenn y de Abraham me ‘shockeó’".

La segunda parte de la temporada se enfocará en la "reconstrucción. Creo que es una reconstrucción y que es un show completamente nuevo. Todos tienen que procesar este trauma, este duelo y esta pérdida a su manera, no va a ser el mismo programa. ‘The Walking... es una serie sobre moral y ética, sobre las arenas movedizas en las que se apoyan ambas cosas y cómo dependen de la subjetividad".

Sádico y manipulador

Pese a que Negan es presentado como un sádico y un manipulador, el grupo liderado por Rick también ha decidido asesinar y someter a otros en el pasado, siempre con la intención manifiesta de asegurar la continuidad de su grupo.

"Creo que la dinámica entre Rick y Negan es muy interesante, y que para introducir a alguien así con una manera tan distintiva de dirigir su comunidad y de imponer su ley sobre otras comunidades es muy excitante para el programa", dijo Lincoln, quien añadió que en esa disputa con el nuevo villano, Rick necesitará por primera vez de sus compañeros, que "tendrán que ayudarlo a levantarse".

"Creo que romper el arquetipo ha sido algo muy valiente. Pedirle a la audiencia que se arrodille con nosotros, tener a un héroe y que ruegue y llore y que esté tan completamente roto, no se ve eso demasiado", enfatizó el artista.