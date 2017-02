Fotos The Walking Dead

Joshua Matthew Michael McDermitt, conocido profesionalmente como Josh McDermitt, es un actor y comediante estadounidense que adquirió popularidad al interpretar a Eugene Porter en "The Walking Dead", la serie televisiva basada en los cómics de Robert Kirkman. Eugene es uno de los sobrevivientes a lo largo de las siete temporadas.

McDermitt consideró que trabajar en "The Walking Dead", es "lo más gratificante que he hecho en mi carrera".

"Estamos llorando porque estamos perdiendo algunos amigos. No necesariamente vas a trabajar con estas personas más en este espectáculo

También se refirió al orgullo que siente de trabajar con un elenco liderado por Andrew Lincoln. "Cada vez que estoy con Andrew Lincoln me siento muy bien, es como un sueño hecho realidad. En cada escena (con Lincoln) es como: estamos listos para abordar esto juntos. En otros programas que he hecho o en algunas películas es como, "corten", y todo el mundo va hacia su teléfono. Y simplemente no se involucran en ella", enfatizó.

Asimismo, contó que tienen mucho espacio para improvisar en la serie. "Sí, hay espacio para improvisación. No sé sobre otras personas pero yo siento que tengo los términos de cuándo ‘Eugene’ puede hacerlo", indicó.

McDermitt ingresó como invitado, fue coprotagonista y ahora su personaje es protagónico. Según el avance de la segunda parte de la sétima temporada, Negan capturó a ‘Eugene’ al conocer las habilidades químicas que poseía.