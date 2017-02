Se filtran más fotos hots de Emily Ratajkowski

Fotos Se filtran más fotos hot de Emily Ratajkowski

Hoy 08:35 -

Emily Ratajkowski se sumó a la lista de celebridades internacionales que fueron víctimas de hackeo informático. En las últimas horas se han viralizado nuevas fotos de la actriz desnuda, algo que ya había ocurrido hace dos años.

La exuberante modelo cobró fama luego de participar del videoclip del tema 'Blurred Lines', de los cantantes Pharrell Williams y Robin Thicke. Aunque también participó de películas como 'Perdida' o 'We are your friends', la joven y bella mujer se hizo conocida por sus fotos prohibidas.