CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Febrero 2017
A LAS 12.00 FESTIVAL DE LA SALAMANCA
Por El Liberal
Hoy 21:04 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 SANTA MISA
12.00 FESTIVAL DE LA SALAMANCA
15.00 NICK JR.
16.00 ANTES DE PARTIR
17.30 CINE. QUIEREN VOLVERME LOCO
19.00 JUGUEMOS EN EL BOSQUE
20.00 SORTEO MONO BINGO
20.15 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN
21.30 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS, LA GALA
00.15 FUEGO, PLACERES TERRENALES
01.00 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
14.00 MAURO, LA PURA VERDAD
17.00 ESPECIALES AMÉRICA
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 PONELE LA FIRMA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 EL CHAVO
14.00 CÁMARA LOCA
14.30 HOY GANÁS VOS
17.00 ALERTA COBRA
18.00 COMBATE
22.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
09.00 LA SANTA MISA
09.50 ÁNGELUS
10.00 AMIA EL LEGADO TV
11.00 PAKAPAKA
13.30 QHAPAQ ÑAN, DESANDANDO EL CAMINO
14.00 LOCOS POR EL CAMPO
14.30 COCINEROS ARGENTINOS
EL TRECE
10.15 CINE DE LA MAÑANA
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL 14
12.30 ZAPAZAPA
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 LA 40
14.30 RECORDANDO
16.00 EL ELEGIDO DEL VERANO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 BÁSQUET POR EL 14 INDEPENDIENTE VS. SALTA BASKET
19.30 EL PODIO
20.00 BÁSQUET POR EL 14 CAPITALINA
21.30 FESTIVAL DE CLODOMIRA
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 EL GEN DE GENARO
CANAL 4
17.00 CINE EXPRESS
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
21.30 TOP RANKING
22.30 SIN PROTOCOLO
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
00.00 CANAL GLITZ
PELÍCULAS
CINEMAX
02.24 RÍO MÍSTICO
03.16 DRIVE. ACCIÓN A MÁXIMA VELOCIDAD
05.25 LARRY CROWNE. EL AMOR LLAMA DOS VECES
07.33 FESTIVAL DE CINE DE SITGES VR CINEMAX PAN
08.05 EL QUINTO ELEMENTO
10.35 EL GRINCH
12.42 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y ALEGRÍA- CARACAS
12.59 EL PROFESOR CHIFLADO II
15.15 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?
17.05 EL QUINTO ELEMENTO
19.36 PRIMICIA MORTAL
22.00 SOLDADO UNIVERSAL. LA ÚLTIMA BATALLA
TCM
01.30 LA MASACRE DE TEXAS
05.00 ALF (TEMPORADA 3)
05.30 ALF (TEMPORADA 3)
07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.00 OPERACIÓN DRAGÓN
11.00 ALF (TEMPORADA 3)
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.00 LLAMADA FATAL, LA
15.00 CANTANDO BAJO LA LLUVIA
18.55 JINETE PÁLIDO, EL
21.00 LA LLAMADA 2
22.55 KARATE KID II
TNT
03.32 EN LA SANGRE
05.20 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.30 EL CAZA RECOMPENSAS
08.26 HOLLYWOOD ONE ON ONE
08.53 CAZADORES DE DRAGONES
10.21 EL HOMBRE ARAÑA
12.28 UNA PAREJA EXPLOSIVA
14.18 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2
15.58 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
17.38 IRON MAN 3
20.00 THE 59TH GRAMMYS®
23.30 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ
01.15 HOSTAL. PARTE III
SPACE
00.20 KICK-ASS - UN SUPERHÉROE SIN SUPER PODERES
04.04 KICK-ASS - UN SUPERHÉROE SIN SUPER PODERES
06.00 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR
08.25 NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
10.19 UN DETECTIVE EN EL KINDER
12.33 TERMINATOR 2. EL JUICIO FINAL
15.22 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS
17.35 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
19.39 GIGANTES DE ACERO
22.00 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO
UNIVERSAL CHANNEL
11.00 CHICAGO MED
12.00 CHICAGO MED
14.55 CHICAGO MED
15.45 DETECTIVES MÉDICOS
16.15 EL SEDUCTOR
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
21.00 TRES SON MULTITUD
22.15 EL SEDUCTOR
00.55 THE LIBRARIANS
01.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
02.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
A DÓNDE IR
CICLO SANTIAGO ES TU RÍO
(ALSINA Y NUEVA COSTANERA)
+ HOY, A LAS 21.30, LAS MULLIERIS.
FERIA DE EMPRENDEDORES
(OLD LIONS)
HOY, A LAS 22, LA LA BAND (KARIME Y SALOMÓN).
CLUB OLÍMPICO
(AMEGHINO 114)
TODOS LOS DOMINGOS DE FEBRERO, DE 14.30 A 20, HABRÁ SHOW EN VIVO EN LA PILETA DE OLÍMPICO.
CINES
SUNSTAR
MOANA (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
09/02 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) RESIDENT EVIL (3D):
TERROR, ACCIÓN. (+16 años)
09/02 22:50 (Cast
xXx REACTIVADO 3D
ACCIÓN (13 años)
09/02 22:10 (Subt)
LEGO BATMAN: LA PELÍCULA (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
09/02 - 15/02 20:40 (Cast)
LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
09/02 - 10/02 16:20 (Cast) 18:30 (Cast
SING ¡VEN Y CANTA! (2D): MUSICAL. (+ 13 años)
09/02 - 10/02- 16:15 (Cast
LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO (2D): DRAMA (ATP) 09/01 - 15/02-18:20 20:25
NIEVE NEGRA (2D):
DRAMA (+ 16 AÑOS)
09/01 - 15/02- 20:15 (Cast)
LA LA LAND(2D):
DRAMA (ATP)
09/02 22:30 (Subt)
TALENTOS OCULTOS
DRAMA (ATP)
09/02 22:10 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
09/02 - 10/02 16:10 18:05
CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
09/02 - 17:25 (Cast) 19:55 (Subt) 22:20 (Subt)
10/02 - 11/02- 17:25 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP
CASTELLANO 17:40 - 20:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
LEGO BATMAN: LA PELÍCULA 2D ATP
CASTELLANO 18:00 - 20:25 (TODOS LOS DÍAS)
RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍTULO FINAL 2D APTA 16 AÑOS CASTELLANO SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50
XXX: REACTIVADO 2D ATPA 13 22:40 (TODOS LOS DÍAS) SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00
CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 2D 16 años CASTELLANO: 17:30 - 20:10 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 2D 16 años
SUBTITULADA SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:10
VENTA ONLINE: MIBOLETERIA.COM.AR
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A LAS 17:00 DOMINGO 17:00
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $95
3D Entrada general: $105