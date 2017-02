CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Febrero 2017

Hoy 21:04 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 SANTA MISA

12.00 FESTIVAL DE LA SALAMANCA

15.00 NICK JR.

16.00 ANTES DE PARTIR

17.30 CINE. QUIEREN VOLVERME LOCO

19.00 JUGUEMOS EN EL BOSQUE

20.00 SORTEO MONO BINGO

20.15 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN

21.30 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS, LA GALA

00.15 FUEGO, PLACERES TERRENALES

01.00 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

14.00 MAURO, LA PURA VERDAD

17.00 ESPECIALES AMÉRICA

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 PONELE LA FIRMA

22.00 DEBO DECIR

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 EL CHAVO

14.00 CÁMARA LOCA

14.30 HOY GANÁS VOS

17.00 ALERTA COBRA

18.00 COMBATE

22.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

09.00 LA SANTA MISA

09.50 ÁNGELUS

10.00 AMIA EL LEGADO TV

11.00 PAKAPAKA

13.30 QHAPAQ ÑAN, DESANDANDO EL CAMINO

14.00 LOCOS POR EL CAMPO

14.30 COCINEROS ARGENTINOS

EL TRECE

10.15 CINE DE LA MAÑANA

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL 14

12.30 ZAPAZAPA

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 LA 40

14.30 RECORDANDO

16.00 EL ELEGIDO DEL VERANO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 BÁSQUET POR EL 14 INDEPENDIENTE VS. SALTA BASKET

19.30 EL PODIO

20.00 BÁSQUET POR EL 14 CAPITALINA

21.30 FESTIVAL DE CLODOMIRA

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 EL GEN DE GENARO

CANAL 4

17.00 CINE EXPRESS

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV

21.30 TOP RANKING

22.30 SIN PROTOCOLO

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME

00.00 CANAL GLITZ

PELÍCULAS

CINEMAX

02.24 RÍO MÍSTICO

03.16 DRIVE. ACCIÓN A MÁXIMA VELOCIDAD

05.25 LARRY CROWNE. EL AMOR LLAMA DOS VECES

07.33 FESTIVAL DE CINE DE SITGES VR CINEMAX PAN

08.05 EL QUINTO ELEMENTO

10.35 EL GRINCH

12.42 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y ALEGRÍA- CARACAS

12.59 EL PROFESOR CHIFLADO II

15.15 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?

17.05 EL QUINTO ELEMENTO

19.36 PRIMICIA MORTAL

22.00 SOLDADO UNIVERSAL. LA ÚLTIMA BATALLA

TCM

01.30 LA MASACRE DE TEXAS

05.00 ALF (TEMPORADA 3)

05.30 ALF (TEMPORADA 3)

07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.00 OPERACIÓN DRAGÓN

11.00 ALF (TEMPORADA 3)

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.00 LLAMADA FATAL, LA

15.00 CANTANDO BAJO LA LLUVIA

18.55 JINETE PÁLIDO, EL

21.00 LA LLAMADA 2

22.55 KARATE KID II

TNT

03.32 EN LA SANGRE

05.20 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.30 EL CAZA RECOMPENSAS

08.26 HOLLYWOOD ONE ON ONE

08.53 CAZADORES DE DRAGONES

10.21 EL HOMBRE ARAÑA

12.28 UNA PAREJA EXPLOSIVA

14.18 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2

15.58 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

17.38 IRON MAN 3

20.00 THE 59TH GRAMMYS®

23.30 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ

01.15 HOSTAL. PARTE III

SPACE

00.20 KICK-ASS - UN SUPERHÉROE SIN SUPER PODERES

04.04 KICK-ASS - UN SUPERHÉROE SIN SUPER PODERES

06.00 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

08.25 NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

10.19 UN DETECTIVE EN EL KINDER

12.33 TERMINATOR 2. EL JUICIO FINAL

15.22 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS

17.35 TERMINATOR - LA SALVACIÓN

19.39 GIGANTES DE ACERO

22.00 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO

UNIVERSAL CHANNEL

11.00 CHICAGO MED

12.00 CHICAGO MED

14.55 CHICAGO MED

15.45 DETECTIVES MÉDICOS

16.15 EL SEDUCTOR

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

21.00 TRES SON MULTITUD

22.15 EL SEDUCTOR

00.55 THE LIBRARIANS

01.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

02.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

A DÓNDE IR

CICLO SANTIAGO ES TU RÍO

(ALSINA Y NUEVA COSTANERA)

+ HOY, A LAS 21.30, LAS MULLIERIS.

FERIA DE EMPRENDEDORES

(OLD LIONS)

HOY, A LAS 22, LA LA BAND (KARIME Y SALOMÓN).

CLUB OLÍMPICO

(AMEGHINO 114)

TODOS LOS DOMINGOS DE FEBRERO, DE 14.30 A 20, HABRÁ SHOW EN VIVO EN LA PILETA DE OLÍMPICO.





CINES

SUNSTAR

MOANA (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

09/02 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) RESIDENT EVIL (3D):

TERROR, ACCIÓN. (+16 años)

09/02 22:50 (Cast

xXx REACTIVADO 3D

ACCIÓN (13 años)

09/02 22:10 (Subt)

LEGO BATMAN: LA PELÍCULA (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

09/02 - 15/02 20:40 (Cast)

LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

09/02 - 10/02 16:20 (Cast) 18:30 (Cast

SING ¡VEN Y CANTA! (2D): MUSICAL. (+ 13 años)

09/02 - 10/02- 16:15 (Cast

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO (2D): DRAMA (ATP) 09/01 - 15/02-18:20 20:25

NIEVE NEGRA (2D):

DRAMA (+ 16 AÑOS)

09/01 - 15/02- 20:15 (Cast)

LA LA LAND(2D):

DRAMA (ATP)

09/02 22:30 (Subt)

TALENTOS OCULTOS

DRAMA (ATP)

09/02 22:10 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

09/02 - 10/02 16:10 18:05

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

09/02 - 17:25 (Cast) 19:55 (Subt) 22:20 (Subt)

10/02 - 11/02- 17:25 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP

CASTELLANO 17:40 - 20:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

LEGO BATMAN: LA PELÍCULA 2D ATP

CASTELLANO 18:00 - 20:25 (TODOS LOS DÍAS)

RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍTULO FINAL 2D APTA 16 AÑOS CASTELLANO SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50

XXX: REACTIVADO 2D ATPA 13 22:40 (TODOS LOS DÍAS) SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 2D 16 años CASTELLANO: 17:30 - 20:10 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 2D 16 años

SUBTITULADA SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:10

VENTA ONLINE: MIBOLETERIA.COM.AR

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A LAS 17:00 DOMINGO 17:00

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $95

3D Entrada general: $105