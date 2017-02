Cómo salir de la angustia que nos daña

Hoy 21:49 -

Es posible quebrar el círculo de la angustia. Comparto algunos pasos que nos pueden ayudar en este camino:





Tomar la decisión de salir de la angustia

Éste es el primer paso y, tal vez, el más importante. Pues no se puede lograr algo para lo cual uno no está dispuesto. Es necesario hablar libremente todo lo que sea necesario en un contexto seguro. Es decir, eligiendo bien con quién compartir lo que nos pasa. Si no hay nadie disponible, una buena idea es escribir una carta contándonos a nosotros mismos lo que sentimos. Esto produce un gran alivio, ya que es como abrir una compuerta de agua que estuvo contenida durante mucho tiempo.





Administrar los recuerdos del pasado con inteligencia

Todos tenemos la maravillosa capacidad de archivar las vivencias en nuestra memoria, las cuales están a nuestro alcance toda vez que las necesitemos. Todos guardamos recuerdos de situaciones tristes, que ya dejamos atrás; y también de momentos de extraordinaria alegría. Lo bueno es como una caricia al alma. Lo malo debería ser un constante recordatorio de que poseemos la fuerza interior para superar cualquier cosa y seguir adelante. La duración de nuestras emociones negativas siempre depende de cómo enfrentemos las circunstancias y de la prioridad que le demos a vivir una vida plena y feliz. Decisión que nadie puede tomar por nosotros. Administrar los recuerdos con inteligencia es utilizar las victorias del pasado como señal de que se puede. Lo contrario es sumergirnos en los recuerdos tristes que solo perpetúan el dolor en el tiempo. ¡Tiremos los álbumes viejos de nuestra mente!





Saber que el dolor que aparece en nuestra vida tiene una lección para darnos

Deberíamos ver el dolor como una oportunidad de ingresar en un mundo desconocido, pero que puede sorprendernos grandemente y enseñarnos una lección importante. Cuanto mayor es nuestra determinación de no quedarnos en un estado de angustia permanente, más rápido saldremos de esta y avanzaremos, a pesar de las circunstancias adversas. El gran músico Beethoven compuso sus mejores obras… ¡después de haber perdido la audición!

Descubrir nuestras características desconocidas

Por lo general, es en los momentos de mayor sufrimiento que descubrimos quiénes somos realmente y el potencial ilimitado que todos llevamos adentro. El ser humano solo es capaz de crecer y convertirse en la mejor versión de sí mismo (de brillar), cuando se compromete consigo mismo a hallar y cumplir el sentido de su vida. Las crisis, que tanto nos angustian, despiertan en nosotros al gigante dormido.

La mayoría de la veces las circunstancias que nos causan angustia están fuera de nuestro control. Pero somos nosotros quienes manejamos la apertura de nuestro ser interior para sanarnos y liberarnos de todo lo que nos impide adoptar la actitud correcta frente a la vida. l





Si tenés alguna inquietud, podés escribirme a Bernardoresponde@gmail.com