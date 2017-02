Cuando las pinturas explican la propia vida

Hoy 21:54 -

“No me creo escritora: soy más bien una mujer que tipea muy rápido y con los ojos cerrados porque mi mamá, que no tenía mucha confianza en mi futuro, me mandó de muy chica a la academia Pitman”. Esa mujer que tipea rápido se llama María Gainza y no la vamos a llamar escritora porque a ella no le gusta definirse así. No se siente cómoda, posiblemente, con las grandes categorías. Empezó hace ya varios años escribiendo textos sobre artes plásticas en suplementos argentinos (Radar de Página/12, sobre todo) y en algunos del exterior (Art Forum o New York Times) pero tampoco se diría “crítica” de arte. “Crítica en el sentido estricto de la palabra no soy. Si le preguntás a un crítico de academia qué piensa de lo que hago, seguro que hace una mueca”, dijo, y sin embargo encontró en los textos sobre arte un cierto modo de estar en el mundo, una posición frente al objeto artístico al mismo tiempo analítico y pasional, de observadora y de fanática: el lugar de alguien que sacó los cuadros de los museos y los puso en la vida.

En 2011, la editorial Capital Intelectual compiló en Textos elegidos muchos de sus mejores trabajos en ese género. Rafael Cippolini escribió entonces que “la irrupción de María Gainza fue fulminante. Empezamos a leerla en Radar hace ocho años y no teníamos idea de dónde venía, ni adónde iba, pero marcaba una diferencia: una voz, un estilo singular y divertido, preciso, cargado de referencias que saltaban del cine a la literatura, de la televisión a la Historia universal, invariablemente atenta a ‘los divinos detalles’”.

El nervio óptico es un objeto extraño de magnetismo inmediato. Escrito con un estilo exquisito, es la historia personal de una devastación familiar en donde entran todos los cuadros y los artistas que golpearon en la educación sentimental de esta narradora juguetona e hipersensible. Dijo la autora que el libro nació con ella paseando por museos de la Ciudad y dándose cuenta de que los folletos de las muestras y las apostillas que acompañan los cuadros son textos muertos. El nervio óptico es eso: un libro sobre cuadros que se mueven, sobre la vida de un puñado de artistas y cómo esas biografías nos sirven para acompañar e interpretar nuestra propia experiencia. Y si toda la literatura autobiográfica es una versión de la novela familiar del neurótico, como quería Freud, este es también un tratado sobre la tristeza en una familia que fue inmensamente rica y que de pronto, como en una tragedia antigua, ya no lo es más.