la revista católica más antigua de Italia saldrá en español

Hoy 21:55 -

La revista más antigua de Italia, “La Civiltà Cattolica”, alcanzará este mes los 4000 números y comenzará a editarse de manera mensual en español, como forma de ratificar la “sintonía” con el Pontificado de Francisco, si bien no es un “órgano oficial”, pero sí “supervisada” por el Vaticano.

Nacida el 5 de abril de 1850 bajo el Pontificado de Pío IX, la revista que dirige el padre Antonio Spadaro SJ y que ha estado desde siempre escrita sólo por jesuitas, presentó esta semana en Roma su edición española, con la que complementará las de lengua francesa, inglesa, italiana y coreana.

“La revista es producida por una comunidad de escritores, todos jesuitas, que viven juntos. Esto garantiza una ‘unidad carismática’ y un ‘horizonte común’”, planteó Spadaro al presentar la edición española.

“La revista está en sintonía con lo que piensa la Santa Sede, pero no es un órgano oficial. En cada número voy a la secretaría de Estado para mantener un diálogo, intercambiamos opiniones, puntos de vista, que a veces comparto y a veces no, y se enriquece la publicación”, diferencia el jesuita, autor de numerosos libros y artículos sobre el papa Francisco, incluida una completa recopilación de las homilías de Jorge Bergoglio como Arzobispo porteño.

“¿Por qué la publicación en tantos idiomas? No queremos colonizar al mundo, tranquilos”, afirmó entre risas Spadaro. “El objetivo es escuchar lo que tienen otros para decir”, agregó.

“Es una revista que es un reflejo del Pontificado que estamos viviendo. Y su aparición en español mira a un continente americano en el que viven la mitad de los católicos del mundo”, apuntó durante la presentación de la edición española la periodista argentina y biógrafa del Papa Elisabetta Piqué.

Piqué recordó que justamente la primera entrevista que Francisco concedió como Papa fue justamente a Spadaro, y resaltó que el propio Bergoglio reivindicó la “interpretación fiel” de su Pontificado que hace la publicación.

Por otra parte, el próximo 18 de febrero presentará en Roma el número 4.000, para el que el propio Pontifice escribió un mensaje especial en el que los convocó a no “tener miedo al mar abierto” ni “buscar el refugio de puertos seguros”. “Sobre todo ustedes, como jesuitas, no se aferren a certezas y seguridades. El Señor nos llama a salir en misión, a remar a largo y no a jubilarnos para conservar certezas”, los animó el Pontífice.

La edición española, anunció Spadaro en conferencia junto al subdirector, el jesuita argentino Diego Farés y al responsable de la editorial, Raimund Herder, tendrá una sección exclusiva de reseñas de libros.