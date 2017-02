Vivir el momento

Hoy 22:17 -

El traje sastre gris de lana impecable, y una bufanda al tono tapando la camisa morada la protegía del duro invierno santiagueño esa mañana de julio, mientras descendía por la escalinata de la Escuela Normal. El frío acentuaba aún más la adustez del rostro de la profesora de matemática al caminar hacia su vehículo estacionado en el extremo opuesto de la plaza. Había dictado las dos primeras horas y regresaba contrariada por el desinterés de los alumnos, más pendientes de sus celulares que de aprender. Parecía ser una constante en estos tiempos, luego se preguntaban porque los aplazaba! -ironizó despectivamente-. Ese día, su malhumor no se circunscribía tan solo a la relación con los alumnos. Hacía cinco años, exactos que se había divorciado de Manuel después de ocho años de matrimonio, cansada de los reproches por su esterilidad, como si no fuera la herida en el alma aún abierta más implacable, cruel: la imposibilidad de tener hijos.

No pocas veces se despertaba por la noche, agitada soñando que un bebé levantaba los brazos llorando, murmurando la palabra mamá, clamando que no lo abandonara.

La imagen del momento de ruptura con su marido se reproducía en su mente con una nitidez pasmosa: el lugar, los gritos, la humillación, la culpa y una puerta que se cerraba para siempre pese al amor. Una lágrima decidió asociarse al dolor de su alma, pero se recompuso casi de inmediato. La disciplina tan solo le permitía la brevedad de las emociones. Mientras cruzaba la plaza lo vio, no era la primera vez. Sintió pena por el muchacho sentado en un banco, bajo los árboles, cerrándose el pecho con el viejo traje de verano, al amparo de la nada, esperando que un rayo del sol le brinde la tibieza ausente. Era la imagen de la desprotección, la cabeza gacha, el cuerpo aterido por el frío mientras el viento despeinaba su cabello. Fue tan breve como intenso el cruce de las miradas, pero tuvieron la profundidad de esa comunicación inefable, indescifrable, que se da cuando los ángeles derraman estrellas en los espíritus.

La profesora Candela Zabala cruzó a su lado sin decir una palabra mientras él la continuó observando con un dejo de curiosidad. Habría dado veinte o treinta pasos cuando el señor de los destinos la hizo regresar hacia donde estaba el muchacho.

— ¿Qué haces en la plaza con este frío? Te vas a enfermar – le espetó casi retándolo, fiel a su carácter autoritario

— En la pensión donde vivo es más frío y hay mucho mal olor por la suciedad. Ya voy a volver.

— ¿Has desayunado? – le preguntó sorprendiéndose a sí misma

— No

— Vení, mi departamento está cerca. La sensación de abandono en que estaba inmerso le hizo levantarse como un autómata y seguirla. El departamento era la antítesis exacta de la estrechez por la que se movía en la pequeña pieza de la pensión, de tres por cuatro, en que amparaba su universo.

— Soy de Bandera Bajada, mi mama me obliga que venga a estudiar, y eso me jode porque mi viejo murió, ella quedó solita allá y no nos alcanza – le confió mientras devoraba las medialunas con el hambre de días. Candela esbozó una sonrisa y lo miró, ahora con detenimiento. Debería tener veinte años y su rostro era agradable, se percibía una educación sencilla, hábitos sugerentes –como limpiarse permanentemente los labios con la servilleta, o dejar que pase primero ella al abrir la puerta- que le llamaron la atención. Sin duda la impronta de los padres o de alguien que ayudó en su formación, contrastaba con la imagen de muchacho de campo –pensó desde su lugar de mujer de “ciudad”, demasiado perceptiva sobre esos detalles-. Su corazón se apiadó y le invitó a desayunar diariamente, a pesar de que tenía el tiempo justo, entre las horas de catedra, pero sentía que era una obra que le hacía bien al páramo de su alma. Los días que siguieron le permitieron observar un cambio gradual en su fisonomía y en su espíritu.

La sonrisa en su rostro, los ojos tenían un brillo especial, el maquillaje, los colores en sus vestidos… y un sentido nuevo para la palabra ternura, era la imagen diferente que todos percibían, pero ignoraban el porqué. Suponían que se había enamorado nuevamente o estaba conviviendo con alguien. Chismes de ciudad pequeña. Para Candela, significaba, aunque simple y transitoria, una razón de vida, así le dictaba el sentido común aunque cada vez le creía menos común de los sentidos, intuía que había algo más en su corazón que no podía censurar.

— ¡Feliz cumpleaños, Eduardo! Le dijo esa noche mientras le acercaba la torta con una velita encendida, invitándolo a soplar. Afuera, la lluvia del verano se asociaba al festejo. La mujer se acercó a saludarlo y el muchacho, con torpeza, la abrazó y buscó sus labios hasta que los de ella se abrieron en un beso que la sorprendió y las llamas incendiaron su cuerpo y mente. Sobre la mesa quedó la torta intacta y un postre distinto fue el colofón de un encuentro inexorable en la vida de ambos. Los rostros de una soledad con matices tan diferentes, como inescrutables abrieron los pasos hacia un camino que sepultaban la tristeza de un tiempo. Fueron tiempos de sonrisas, de gozo, de hoguera, de palabras no dichas por parte de Candela, que presionaban implacables para gritar su amor, pero su sempiterna racionalidad le obligaba callar abriendo la imagen de una relación tan solo carnal.

Los reproches de su mente los callaba con el viejo aforismo “Carpe Diem” donde refugiaba ese pequeño espacio de felicidad que le regalaba la vida. Nunca imaginó que podía desterrar el sentimiento de culpa tan arraigado en su alma, nunca pensó que podía entregarse de cuerpo y alma a otro hombre. Nunca había decidido despojarse de tantos pruritos para dejar de ser un remedo de mujer. Fue una noche de invierno, cuando Eduardo le dijo que había conocido a una muchacha en Fray Martín de Porres y que se había enamorado.

Ella lo presentía por el cambio de actitud del muchacho. Trató de permanecer imperturbable mientras lo escuchaba. Era consciente de lo efímero de la relación entre ambos y, sacando fuerzas desconocidas, le ayudó en una decisión que significaba su propia muerte. Esa noche lloró tapando su rostro con la almohada. Necesitaba que los ruidos de su llanto tan solo lo percibiera ella. Era consciente de la dureza de los tiempos que vendrían, sonriendo mientras la lentitud de los días taladraría su corazón con imágenes tan bellas como ominosas de final.

Los trescientos cuarenta y dos días, y veintitrés minutos –momento en que se paró el reloj de la felicidad al escuchar la fatídica confidencia de Eduardo- quedarían en el inventario de su vida como esa estela que recorre con su luz, un espacio breve y exquisito de su existencia. No podía seguir mirando el presente con los ojos del ayer, era absurdo, porque tampoco ella era la misma. Aunque dura, la experiencia significaba un aprendizaje para comprender la maravilla de vivir. Esa mañana, una mujer con vestido de colores agradables, bien maquillada, dueña de una sugerente feminidad, bajaba sonriendo las escaleras de la Escuela Normal junto a una colega. Miró de reojo a un banco de la plaza… estaba vacío. Levantó los ojos y los rayos del sol acentuaban la belleza de los lapachos en flor, respiró profundo y mirando hacia adelante, apuró su paso, tenía que dictar clases en el Colegio Nacional. Murmuró despacio, con una convicción que la sorprendió: “¡Mi nombre es Candela y estoy viva!”