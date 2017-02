La declaración

Hoy 22:27 -

27 de octubre de 1962. Todavía no pasa nada. En nuestra época, para ser “novios” él debía decir, claramente: “Te quiero”, “te amo” o similar; pero bien clarito. Ya me comía no las uñas, sino los codos. salíamos juntos, caminábamos, charlábamos, íbamos a misa, me tomaba “examen” sobre el Evangelio, me hacía leer “Higiene del alma”, de Ignace Leep, “Psicoanálisis del amor”, etc.

En la confitería, en las servilletitas de papel dibujaba y me explicaba el funcionamiento del aparato genital masculino y femenino. Y…?

Tenía mil atenciones, ternuras, finezas. Pero…? Se murió y creo que nunca me dijo las palabras mágicas. Fuimos novios (tal vez) esposos 51 años, tuvimos cuatro hijos. ¿Escuché alguna vez las palabras? Creo que no.

Aquel día me dijo ceremoniosamente: mañana saldrá la Peregrinación de ACU (Acción Católica Universitaria) con el padre Porcel de Peralta, desde La Merced a Santa María, 22 km de la Capital. “¿Te animas a caminar conmigo?” Para mí es fundamental saber si estamos en sintonía con el Señor. (Ya Carlitos Cabezas me había prevenido: ojo con los de la Acción Católica: no besan, no… nada) En fin… sigamos esperando.

Llegó el 28. Fui caminando 22 kilómetros por la ruta 9, con los compañeros y compañeras de ACU. Llegamos a la finca de los Latapié. Entramos en la capilla, oramos, dimos gracias por haber llegado bien y fuimos a la finca, en donde cada uno sacó lo que había llevado y comimos y bebimos “a la canasta”. Se acercó a mí. Me dijo: “éstas son galletas; éste es picadillo” (con “ll” ¿y de dónde el Negro santiagueño hablaba en correntino?).

En fin, palabra va, palabra viene, chacarera va, zamba viene (boleros no, los de la A.C.A. no bailaban abrazados).

Volvimos en ómnibus. Me invitó a bailar, a la noche a “El Pórtico”(hoy, Súper de mi amigo Daniel). Actuaba Luis Napoleón Soria. Yo confiaba en que “Menina e moco” hiciera efecto.

Nada. ¿Qué pretendía? A mí nadie me va a vencer (frase que mis hijos repiten siempre y se ríen).

Volvimos. Tampoco. Exploté.

— Oíme, Peralta, ¿qué somos nosotros?

— Novios, tontita.

Y me dio un hermoso beso.

— ¿Y por qué no te me has “declarado”?

— Te pedí caminar conmigo en la vida. ¿No es eso más que decir “te quiero”?

Bueno, ma’ sí… Siempre le reclamaría: ¡A mí nunca te me has “declarado”