Las zonas del amor (The love zones)

Recuperamos por un momento el espíritu sistemático, filosófico, acaso clasificador (al modo del inventario de John Wilkins) y podemos establecer, a esta altura de la cultura contemporánea globalizada del amor, las siguientes categorías:

LIKEZONE: Se likean seguido.

FRIENDZONE: Ya sabemos lo que es, un quebradero de cabeza y corazones. En el límite se pasa al histeriqueo de primer nivel. Ensoñaciones.

DANGERZONE: Cuando acarician la línea y la cruzan de vez en cuando con un pie o ambos, cada cual en diferentes momentos y a veces sincronizados. Puede ser histeriqueo de segundo nivel. Ensoñaciones, sueños y pesadillas.

PANICZONE: Se escapan. Se rehuyen. Dejan de hablarse, pero se piensan mucho. Hay pánico mezclado con deseo, en el mejor y peor de los mundos posibles. Dolores musculares, fiebre, resfríos, ataques de ansiedad y/o angustia. Sueños y pesadillas.

FLOATINGZONE: Amor flotante. También Stalker-Love Zone. Amor de stalker. Se siguen en las redes sociales, se leen, se miran las fotos, pero poco o cero likes. Se imaginan, se fantasean situaciones y/o encuentros casuales el uno con el otro. Cero Tinder (por chabacano), 100% deseo. Una chispa y arde Troya.

HOTZONE: Comienzan los mensajes que no los dejarán dormir. Hot chat. Entran en el sexting, sex-thing. Desfallecimientos solitarios. Más sueños y pesadillas.

FRIENDS-WITH-BENEFITS ZONE: Amigos con derecho a roce. Bueno, ya saben lo que es. Un interesante instructivo para no morir. Otra cosa es el fuckbuddy. También pintan los sueños y pesadillas.

WI-FI ZONE: Donde aparece la posibilidad o promesa de conexión, pero acechan las brechas, ruidos, cuelgues, caídas de sistema, cortes de luz, bla bla. Manojo de nervios. Se voltea café, se tiran jarrones chinos. Lugar de ensoñaciones.

SOULMATES ZONE: Almas gemelas. Muy parecidos en todo. La pasión está puesta en que les gusta la misma música, las mismas series, las mismas películas. Todo pasa por ahí. Se siguen en Spotify. Boring. Un embole. Sueños y pesadillas musicalizados y con personajes de ficción.

PARKINGZONE: Lugar de estacionamiento. Donde se estaciona la relación o el vínculo. Zona de letargos diurnos y temores -a veces, terrores- nocturnos. Sudoración fría. Miradas al vacío. Insomnio. No se recuerdan los sueños.

MARRY-ME ZONE: The Last Zone. No pueden vivir ni un segundo el uno sin el otro. Simbiosis. Transfusión de sangre. Adicción. Sobre-dependencia. Falta de aire. Desesperación. Casamiento clásico, moderno o posmoderno.

HATEZONE: Se pelean. Se odian. Se necesitan. Se sufren. Marcan sus números sin llamar y se escriben mensajes sin enviar para intentar decirse cuánto se odian y lo mal que se hicieron y cuánto se detestan y... Sueños y pesadillas igual.

DEADZONE: No se hablan, no se miran, nada. Indiferencia. Muerte. Sueños y pesadillas. Espectros y apariciones. Post-Love. Zombies in Love.

PEACEZONE: Todas las demás, pero sin el componente tormentoso. Obviamente una mentira grande como una casa. Sólo accesible a tibetanos avanzados y a iniciados en El Gremio de la Serpiente.

CHERNOBYL ZONE: Muy tóxica. Contaminante del entorno. Celos patológicos, persecución, encierro, peleas por todo, violencias de distinto tipo. Lo más sofisticado es el Gaslighting. También puede ser amigovio/a, pero demanda que las cosas se formalicen. Pesadillas.

FUCKOFF ZONE: Zona unipersonal. Soledad. Aislamiento. Odio. Rencor. Netflix. Mucho gif´s y memes. No suele contestar mensajes. Pasa de los monosílabos al chorro de texto en un santiamén. En el límite es el tipo Violencia Rivas de Capusotto.

NOTA: La complicación principal del amor (que siempre tiene complicaciones) es que éstas no son etapas, ni sucesivas (esto sería abonar el mito del progreso y la progresión modernos al cual el amor claramente jamás obedeció) sino que pueden ser simultáneas, paralelas, se puede comenzar en cualquiera y/o saltearse alguna y/o pasar de una a cualquier otra y en cualquier orden. A veces muta de una a otra, incluso en sentidos contrarios para los individuos. Suerte.

Colaboraron con lectura, comentarios y aportes:

Pedro Arturo Gómez, Gaby Yauzá, Mariana Mariposa, Martín Moreno, entre otr@s. Gracias a Gabriela M. en Medium.com y Eduardo Robino.