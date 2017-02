Fotos "Meter muchos menores en las cárceles no garantizará mayor seguridad", advierte Unicef

La representante para Argentina de Unicef, Florence Bauer, advirtió que ‘meter muchos menores en las cárceles no nos garantizará una sociedad con mayor seguridad’ ya que, en las actuales condiciones. ‘no van a salir mejor, resocializados, sino peor’.

‘Las tasas de reincidencia llegan a un 70 por ciento, según un estudio mundial de Harvard. Por eso decimos que esa no es una forma más eficaz de lograr lo que todos queremos, que es vivir de modo más seguro’, dijo Bauer durante una entrevista realizada por la agencia de noticias Télam para EL LIBERAL. Abogó por ello por una nueva Ley Penal Juvenil ‘acorde con los estándares internacionales, pero sin bajar la edad de imputabilidad penal’ ya que, a su entender, ‘hay mucha evidencia en el mundo de que ese no es el camino’ "En Centroamérica se registran los indices de delito más altos del mundo y hay allí varios países que rebajaron la edad a 10 y 12 años. En Trinidad Tobago la pusieron en 7 y sin embargo no se solucionó el problema’, aseveró la especialista.

Por el contrario, ‘Argentina, con los 16 años vigente, es dentro de la región uno de los países con menor incidencia de delito infanto juvenil’, sostuvo Bauer, una francesa que desde hace dos años está al frente de la oficina local de la agencia de Naciones Unidas para la Infancia.

La funcionaria internacional respaldó de todos modos la iniciativa gubernamental para sancionar un nuevo Régimen Penal Juvenil que reemplace a la norma de la dictadura, y destacó la participación del organismo en las ocho mesas de dialogo técnico convocadas por el Gobierno durante este mes.

‘Es muy bueno este debate, pero creo que hay que darle un tiempo porque no hay recetas mágicas. Para empezar, el Gobierno debería formular un proyecto de ley que recoja esos consensos. Creo que fueron convocados todos los actores, pero no sé si están participando todos. Por eso creo que no hay que apurar demasiado este proceso’, precisó.