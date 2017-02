Fotos Monseñor Bokalic: "Los jóvenes son carne de cañón del negocio de los mayores"

12/02/2017 -

La problemática que se cierne en torno a los menores, como el consumo de alcohol y estupefacientes vinculada con la noche y las fiestas clandestinas, mereció un severo llamado de atención por parte del obispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic.

"Muchísimas veces hay una orfandad de ausencia de las figuras paternas y maternas. Hay una ausencia de acompañamiento de los mayores hacia los jóvenes", advirtió el prelado en una entrevista con EL LIBERAL. Monseñor Bokalic analizó una serie de cuestiones "candentes" que se ciernen en torno a los jóvenes y la sociedad santiagueña, durante la charla que mantuvo con este medio antes de que presidiera los actos centrales en honor a Nuestra Señora de Lourdes en la parroquia del barrio El Cruce, anoche en La Banda.

-El alcohol, las drogas, fiestas clandestinas y demás tentaciones ponen en riesgo a la juventud santiagueña. ¿Cómo analiza usted a estos flagelos? -Es un tema que lo hemos hablado muchas veces y, por supuesto, es un tema preocupante. Hay instituciones y grupos de padres que se han organizado para ir viendo este tipo de cosas. La Iglesia puede orientar en este sentido y, de repente, visibilizar ciertas problemáticas. Pero hay ciertas problemáticas inherentes a la familia. Por un lado, la familia se tiene que unir para acompañar a los jóvenes y para ayudar a prevenir. Hay toda una tarea de las autoridades municipales y provinciales que tienen que resguardar este tipo de cosas. Las primeras (responsabilidades) son de ellos. Sabemos que los valores que se les está inculcando hoy en día a nuestros jóvenes no les ayudan en ese sentido. Este es el inicio del camino a las adicciones. Una de las adicciones evidentemente es el alcohol, y es un camino a cosas más serias y delicadas. Es un desafío para nosotros y es un desafío para la familia. Muchísimas veces hay una orfandad de ausencia de las figuras paternas y maternas. Hay una ausencia de acompañamiento de los mayores hacia los jóvenes. Por otro lado están aquellos que trafican, que comercian con este tipo de cosas. Es tarea de la Iglesia, en cuanto a prevenciones, inculcar valores; pero hay otros que, en este momento, deberían estar actuando como son las fuerzas municipales y de la provincia para resguardar el cuidado de la vida de los jóvenes.

-¿Es partidario de que deben aplicarse medidas ejemplificadoras?

-No, no es la misión de la Iglesia decir qué es lo que tienen que aplicar. Nosotros no estamos para decir qué penas se les tiene que dar. Ése es un tema que lo tiene que analizar la sociedad civil y los organismos que les corresponde. Nosotros sí señalamos el problema, la situación mejor dicho. En estos desbordes siempre hay mayores detrás de esto y los jóvenes son carne de cañón, pero los que negocian con estos son la gente mayor, las que organizan, las que venden y los que lanzan a los jóvenes a ese tipo de cosas. Por eso digo que el tema es la familia, el tema es trabajar en conjunto y el tema es las autoridades que tienen que tomar medidas.

-¿A qué se debe este estado de vulnerabilidad en la juventud?

-Son múltiples las causas, me parece que no es una sola causa. Son muchas las causas que, de alguna manera, contribuyen a este estado de vulnerabilidad. Esto no es tema nuevo. En otras épocas también había desbordes, pero hoy en día es mucho más organizado. Los chicos más jóvenes entran en este camino y hay, por supuesto, un cierto relajamiento de tradiciones y costumbres, ausencia de las figuras de las familias: de padres y madres que están ausentes y no hay acompañamientos, ni modelos ni ejemplos. El tema no pasa solamente por la represión sino por quienes enseñan y acompañan los valores. A veces, los mayores no damos ejemplos para los chicos.

-El papa Francisco manifiesta constantemente su preocupación por el futuro de los jóvenes.

-Vamos a comenzar a preparar el Sínodo de los Jóvenes que va a ser a nivel mundial en el año 2018. Es una preocupación para nosotros. La Iglesia así como los cuida también los ama a los jóvenes. Vamos a seguir acompañándolos y abriéndoles las puertas para que encuentren un espacio en nuestras comunidades. El papa Francisco los ama y ha dado señales de eso, de una esperanza que la tenemos que cuidar y acompañar para que sean hombres y mujeres de bien el día de mañana. Así como vamos, evidentemente, son muchos los factores que impiden una maduración normal de los chicos.

-En ese contacto que tiene con la gente, ¿cuáles son las preocupaciones más constantes que le transmiten?

-Son muchas. Evidentemente los problemas sociales, la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de trabajo, la violencia, los desbordes permanentes, la violencia de género, la violencia intrafamiliar con tantos episodios realmente tristes y preocupantes. Éstas son las cosas que nos preocupan.