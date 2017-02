Central Argentino visita a Talleres, en duelo de punteros

Fotos EFECTIVO. El Albo viene de superar por 3 a 0 a Villa Unión y va por más.

12/02/2017 -

La segunda fecha del Torneo Federal C tendrá esta tarde a varios equipos santiagueños como protagonistas, pero se destaca el duelo de punteros de la zona 9, entre Talleres de Quimilí y Central Argentino, a disputarse desde las 17.45 en el estadio de Quimilí Central y con el arbitraje de Jorge Carrizo (Añatuya).

Con el equipo definido para enfrentar a Talleres en Quimilí, el Albo irá por otro triunfo que le permita quedar como único líder. Para eso deberá pisar firme en un terreno donde el local se hace siempre fuerte y complica a sus rivales. Ángel Rueda por el suspendido Daniel López será la única variante del DT bandeño Jorge Valoy. En el banco, ingresarán DOmingo Moyano y Martín Romero.

A la misma hora, pero en La Banda, se jugará el otro cotejo de esta zona entre Villa Unión y Juventud Unida de Quimilí, con el arbitraje de la tucumana Leila Romina Argañaraz.

En tanto, por la zona 8, Independiente de Fernández buscará seguir en la cima cuando visite a Sportivo Dora, desde las 18 y con el arbitraje de Hugo Moreyra (Ceres). En tanto que, desde las 17, Estudiantes se presentará por primera vez en Huaico Hondo y buscará la recuperación ante Talleres de Añatuya, que llega como uno de los punteros de la zona. Dirigirá Esteban Banegas (Termas).

El resto de la jornada de hoy, en cuanto a la participación de equipos santiagueños, será la siguiente:

Zona 3: 18, Obrero de Recreo vs. Instituto Tráfico de Frías (Juan Rivero de Catamarca) y 18.15, Deportivo Coinor de Frías vs. San Martín de Recreo (Néstor Cáceres de Santiago del Estero). Zona 4: 17.30, Argentino de Las Termas vs. Sector El Alto de Las Termas (Mariano Rivero). Zona 10: 17, Juventud Unida de Monte Quemado vs. Atlético Salamanca de Monte Quemado (Misael Argañaraz).