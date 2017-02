En busca de levantar el rendimiento

Fotos RENDIDOR. El lateral izquierdo Marcos Sánchez, que llegó justamente de Gimansia de Jujuy, es uno de los de mejor rendimiento en el Ferro de Coleoni.

12/02/2017 -

Con el objetivo de seguir sumando rodaje y que el equipo comience a aceitarse, Central Córdoba visitará esta tarde, desde las 18, a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en un nuevo amistoso de pretemporada, de cara al reinicio del torneo de la B Nacional.

El cotejo de esta tarde, que se disputará en el estadio 23 de Agosto de "La Tacita de Plata", será la revancha del que jugaron en Santiago el domingo pasado y que finalizó con victoria del Lobo por 1 a 0.

Más allá del resultado, al entrenador Gustavo Coleoni le preocupa que el equipo asimile el estilo que el nuevo DT pretende imprimirle. Según su visión, por ahora se lo consigue en algunos pasajes, pero su intención es lograr una mayor continuidad.

Con respecto al equipo que arrancó el partido en el Terrera, el "Sapito" se verá obligado a realizar al menos una variante, ya que no tendrá a Mauro Barraza, quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha y su recuperación demandará aproximadamente siete meses.

El DT del Ferro se inclinó por Leandro Chetti como su reemplazante. Otra variante obligada será la de Diego López por Hugo Vera Oviedo, quien no viajó por una lesión que sufrió en la práctica del jueves pasado.

Pero podría haber más cambios, ya que el DT probó otras variantes, de orden táctico, durante la semana.

En la mitad de la cancha, Silvio Iuvalé, ya recuperado de una lesión, podría reemplazar a Hernán Lamberti, para formar el doble cinco con Martín Zapata. En tanto, en el ataque, Diego Diellos podría relegar a Osvaldo Miranda, para hacer dupla ofensiva con Leonardo Sequeira.

Cabe destacar que este amistoso tendrá carácter de solidario, ya que todo lo recaudado será para ayudar a la gente de Volcán, Tumbaya y Bárcena que aún tienen muchos problemas tras el terrible alud que cubrió la zona.

El volante ferroviario Martín Zapata, uno de los hombres clave en este nuevo Central Córdoba del "Sapito" Coleoni, se refirió a las continuas lesiones que está sufriendo el plantel, pero no las relacionó con las cargas físicas.

"Estamos bien, trabajando normal. A veces la mala suerte hace que sufras varias lesiones, no creo que tenga que ver con las cargas de trabajo. Lo de Mauro (Barraza), por ejemplo, fue una desgracia", señaló.

Sobre su rol en la cancha, explicó: "El técnico siempre nos pide que uno de los dos cinco se suelte, yo tengo un poco más de características de eso y me gusta también. Entonces trato de soltarme y llegar porque me gusta llegar al área, es una de las cosas que le gusta a este técnico y a mí me es favorable.

"Pero en general, trato de adaptarme de la mejor manera, tanto mis compañeros como yo, a lo que pide el técnico. Y en base a eso, rendir de la mejor manera", completó el jugador oriundo de la localidad entrerriana de Crespo, de 37 años.