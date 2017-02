Enfermera fue agredida por su ex, encargado de farmacia mientras ambos estaban de turno

Fotos ASISTENCIA. Personal de la comisaría del Menor y la Mujer arribó al lugar pero la víctima se nego a realizar la denuncia.

12/02/2017 -

Faltaban pocos minutos para la 0.30 de la madrugada del sábado. Por unos minutos el silencio se había apoderado de la guardia de un centro de salud, pero duró poco. Frente a la oficina de Personal, una mujer pedía ayuda a los gritos.

Médicos, enfermeros y efectivos de la seguridad privada corrieron a ver qué sucedía. Al llegar se encontraron con una desagradable escena. S.F.S -residente en el Bº 8 de Abril- estaba siendo salvajemente agredida por su expareja, un hombre de 64 años, de la localidad de Rubia Moreno.

Según informaron las fuentes consultadas a EL LIBERAL, la víctima -quien trabaja en el sector de Cardiología de dicho centro comercial- había mantenido una relación amorosa con el sujeto que se desempeña como encargado del sector de farmacia del mismo centro.

Ruptura

Al parecer la relación entre ambos no funcionó y la mujer decidió terminarla. Esto no habría sido consentido por el acusado, quien tras mantener una discusión le lanzó golpes de puño en el rostro. Y no conforme con ello le arrancó una cadena de metal que colgaba del cuello de la víctima.

Rápidamente todos los presentes asistieron a la mujer y dieron intervención a los efectivos que se encuentran de adicional en el centro de salud. Éstos dieron aviso al personal de la Comisaría Nº2 del Menor y la Mujer. Pero cuando las policías llegaron al lugar, S.F.S se negó rotundamente a realizar la denuncia.

La damnificada habría dejado entrever a sus colegas que no era la primera vez que su ex pareja la atacaba físicamente. Al cierre de la presente edición, fuentes policiales y judiciales revelaron a EL LIBERAL que la enfermera no había cambiado su decisión.