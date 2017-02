Fotos Amos de casa: cuando las obligaciones del hogar se convierten en un trabajo en equipo

12/02/2017 -

En estos tiempos modernos el hecho que los hombres realicen las tareas de la casa ¿es una ayuda o un deber? ¿Están expuestos a ser "mal vistos" por la sociedad por el hecho de lavar un plato o cocinar? Y entonces, ¿cuál es el rol de la mujer en el hogar en el escenario social actual? Todas estas preguntas se desprenden a partir de que la vorágine de la vida ha colocado al hombre en un lugar más abierto y abarcativo en su familia.

Pero, también recordemos que estos cambios se hicieron visibles cuando la mujer fue ganando terreno en la esfera de la vida del trabajo, tomando también compromisos laboral para aportar al sustento económico.

Todos estos cimbronazos sociales llevaron a manifestar cambios útiles dentro de una pareja, en la que hoy es necesaria "la sociedad" dentro del hogar para no desfallecer en el intento de llevar adelante el control del mismo.

Los expertos aseguran que para que en estos tiempos una pareja funcione, es necesaria la colaboración de ambos y desmitificar la idea de que el hombre debe cumplir con traer el sustento para la familia, y la mujer realizar todas las tareas del hogar sin la colaboración de su marido.

"El concepto de que el hombre ‘ayude’ en la casa, en la crianza, en la limpieza, se debe a una realidad muy machista. Nuestra sociedad viene de una matriz de ese tipo en donde la mujer era ubicada en el rol meramente de madre, ama de casa y esposa. Por eso es que cuando el varón volvía de trabajar, les hacían sentir que todo lo que hacían en la casa era extra, que se trataba de una ayuda porque como hombre ya se había cumplido con traer el sustento económico para toda la familia. De un tiempo a esta parte, con respecto a la igualdad, la mujer también tuvo que salir a trabajar por las mismas condiciones económicas y sociales, buscando un lugar de preponderancia, que no sea solamente cuidar a los hijos. Y es ahí en donde comienzan los roces, porque de alguna manera el hombre no estaba acostumbrado a que la mujer salga, y él no estaba acostumbrado a ‘ayudar’ en las tareas de la casa", explicó el Lic. en Psicología Martín Díaz.

Por eso es que aún hoy al hombre le cuesta asumir otros roles dentro de la pareja, manifiesta el Lic. Díaz. "Hoy, en general, al hombre todavía le cuesta aceptar que su deber no es ‘ayudar’, sino, ni más ni menos, ‘colaborar’ en las cosas que él también utiliza y son de necesidad en la casa. Es una colaboración también levantarse a la madrugada a hacer una mamadera, porque al bebé, lo hicieron entre los dos, en un acto de amor. Es una colaboración limpiar la casa entre los dos porque al hombre también le gusta estar en ese ambiente, en medio de la limpieza. Por supuesto que esto contribuye a la pareja cuando los dos lo ven de este modo. Contribuye a una relación más equitativa y sana. Sana porque nos podemos sentir acompañados, nos podemos apoyar en el otro cuando no estoy o cuando estoy pasando por situaciones en donde no puedo cumplir yo. Eso también solidifica nuestro vínculo personal y tiene que ver con lo amoroso", sostuvo.

Y agregó: "El amor tiene que ver no solamente con un sentimiento; el amor tiene que ver también con la tolerancia a la diferencia del otro. Pero tolerar la diferencia del otro es aprender a ver en qué me complementa el otro a mí y viceversa. Una persona tiene que poder colaborar y acompañar al otro no solamente en las cuestiones de familia o doméstica, sino en la salud, en la crianza de los chicos, aprender a tolerar lo que no me gusta del otro".