Qué opinan las mujeres sobre el rol del "hombre actual" dentro de la familia

Fotos EN EQUIPO. La mayoría sostiene que el trabajo en conjunto ayuda a ambas partes.

12/02/2017 -

Mientras algunas están felices de haber encontrado un aliado para las tareas domésticas, otras mantienen firme su postura de que las mujeres son "las dueñas" de la cocina y la limpieza del hogar.

Qué dicen las santiagueñas:

- Laura (78): "La mujer debe saber hacer las cosas de la casa y mantenerla limpia y estar pendiente de su familia. Pero si tiene que salir a trabajar, el marido podría ayudarle, o sino las hijas. Creo que la mujer hace mejor las tareas domésticas".

- Patricia (55): "Antes era ama de casa y me dedicaba por completo a mantener todo limpio, la comida a tiempo y estar al cuidado de mis hijos. Pero hace poco tiempo tuve que empezar a trabajar para ayudarle a mi marido y hoy, trabajar y venir a hacer las cosas de la casa me cuesta y me cansa más. Y al resto de la familia le cuesta colaborar, porque creen que es una obligación solo mía, porque se acostumbraron así. Lo ideal sería que me ayuden para que la carga no sea tan pesada".

- Eugenia (24): "Hace poco tiempo que me fui a vivir con mi novio y desde el principio acordamos que las tareas domésticas las haríamos los dos por igual. Los dos trabajamos y nos repartimos quién cocina, lava o plancha. Porque sola no puedo y tampoco me parece que tenga que hacer todo yo, si somos dos los que estamos viviendo bajo un mismo techo".

- Berta (49): "Creo que la mujer tiene que hacerse cargo de las cosas de la casa, porque el hombre ya tiene la obligación de salir a trabajar. Aunque los hijos deberían colaborar con las tareas".