Fotos Sampaio: de Pilato y discípulo fiel de Moisés a Josué, el nuevo líder del pueblo judío

12/02/2017 -

El actor Sidney Sampaio protagonista de "Josué y La Tierra Prometida", habló de la secuela bíblica de "Moisés y los 10 mandamientos" que, con gran éxito, se proyecta por la pantalla de Telefé (Canal 7 Santiago del Estero). Sampaio encarnó al joven Oseías, discípulo fiel de Moisés.

Tras la muerte de Moisés, Sampaio se puso en la piel del nuevo líder del pueblo judío. El intérprete brasileño, quien vino a Buenos Aires para promocionar la tira, concedió una entrevista a Télam.

-¿Puede considerarse un actor especializado en tiras bíblicas?

-Me gusta interpretar esos roles, requieren compromiso y entrega. En 2011, fui Poncio Pilato en la obra "Pasión de Cristo de Nueva Jerusalém", luego vinieron las dos temporadas de "Moisés...", y fui Josué en la tira que aún se está emitiendo en Brasil con buenos resultados. Luego comenzaré a rodar "Apocalipsis", también para Rede, donde tengo un contrato por tres años, pero lo haré después de los carnavales, ya que durante esa semana el encendido baja y suele esperarse para comenzar con las tiras.

-¿Qué características diferencian a Josué de su personaje en "Moisés..."? -Oseías era joven, buen guerrero y leal seguidor, discípulo de Moisés, pero no lideraba, ahora le tocará conducir al pueblo y sacar afuera sus dotes de jefe. Me preparé mucho para el protagónico, ya que implica una mayor responsabilidad, aunque mientras trabajaba en "Los 10 mandamientos" no sabía que el rol iba a continuar: creció, funcionó y acá estamos. Me entrené duro.

-En la ficción parecen enfatizar más el tema del romance y la épica...

-Sí, habrá muchas batallas, con gran despliegue de producción, filmadas de modo similar a lo visto en las dos temporadas de las anteriores producciones, y Josué estará entre dos mujeres. Con su esposa Ana ya fallecida, él vivirá otra historia de amor así de intensa, esta vez se enamora de la guerrera Aruna, valiente y experta con la espada. El problema es que la hermana de crianza de la joven, Samara, será la malvada, obstinada en separarlos y los espectadores conocerán a Josué en medio de conflictos románticos. No es sólo entretenimiento, acá hay mensaje. No hablo de lo religioso.

-¿Le gusta participar en realities?

-Sí, me divierte mucho. Cuando bailé en "Dança dos Famosos" (versión brasileña de "Bailando por un sueño") iba primero en el curso del certamen, pero tuve que interrumpir por las grabaciones de la telenovela donde trabajaba y entonces quedé segundo. En cambio, en la edición de "Súper Chef Celebridades" logré ganar.

-Si no trabajara en telenovelas, ¿dónde se imagina?

-En el cine, me gustaría hacer películas, me interesa ese universo y en teatro. Pisé pocas veces el escenario, pero me interesa mucho lograr hacerlo en el futuro. El teatro es la casa del actor.