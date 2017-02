Andrés Teruel, el elegido de Carmen Barbieri

12/02/2017 -

Con un Carlos como Mejor Atracción en Espectáculo en mano, Andrés Teruel, el hombre que acompaña todas las noches a Carmen Barbieri en el teatro Melos con "La gran revista de Carmen", es una de las revelaciones de la temporada. Oriundo de Córdoba, contó cómo es compartir escenario con la diva. "Ella ya me conocía así que no hubo casting ni nada, y fue muy bueno que me viera, porque vine a cebar mate al casting que se hizo y había mucho humorista muy bueno, era un lugar muy apreciado por los colegas", comentó.