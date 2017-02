Jermain Defoe y su increíble lección solidaria

Next

Que los jugadores un equipo de fútbol visiten un centro infantil o un hospital nada tiene de raro, y es algo inolvidable para los niños. Un clásico que ha dado un paso más allá con Jermaine Defoe.

Varios jugadores del Sunderland inglés, club del noreste del país, casi en la frontera con Escocia, realizaron una visita a Bradley Lowery, un pequeño de cinco años que padece neuroblastoma, un tumor maligno y terminal contra el que el pequeño pelea con tratamientos para alargar su vida el máximo posible. John O'Shea, Sebastian Larsson y Vito Mannone acudieron para darle una sorpresa, pero el premio era Jermain Defoe.

El delantero, que jugó en Toronto FC, West Ham United, Tottenham Hotspurs, y la selección inglesa, es el ídolo absoluto del Sunderland, el goleador, el jugador al que todos los hinchas quieren abrazar y el pequeño Bradley no iba a ser diferente.

Defoe se tumbó en la camilla con el niño, se hizo la foto de rigor y alegró la tarde de toda la familia, pero cuando la visita tocaba a su fin, Bradley le pidió que no se marchara, que se quedase un poco más con él, así, abrazados en la cama del hospital donde pasa los días peleando. Defoe no sólo se quedó más tiempo que sus compañeros sino que, como ha informado el perfil de Twitter dedicado a Bradley, decidió quedarse a pasar la noche con él.

Un gesto tan enternecedor como inolvidable, para el pequeño y para el delantero, y seguro que también para toda la afición del Sunderland, pues ya tienen a un ídolo al que admirar independientemente de los goles que marque o deje de marcar.

#Sunderland star @IAmJermainDefoe tweets 'love you' message to Bradley Lowery after hospital visit https://t.co/N6BrTgjbJ3 pic.twitter.com/Rv3D7zjk04