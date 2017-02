"Lo de Casey Stoner es increíble, es único en el mundo"

Fotos Casey Stoner probando la Ducati 2017

Casey Stoner lleva retirado desde 2012 y aún así no deja de sorprender su velocidad en la pista. "Casey tiene la habilidad de necesitar muy poco tiempo para llegar al límite de la moto. Lo hace antes que nadie. Jorge Lorenzo también llega pero con método; Stoner no lo necesita. Luego, los dos van igual de rápido, pero lo de Casey es increíble. Creo que en eso es único en el mundo que, a pesar de no disputar carreras, consigue encontrar el límite", afirma Michele Pirro, su compañero en algunos entrenamientos con Ducati.

El primer día de test en Malasia, Stoner lideró con la Desmosedici, algo que no deja de llamar la atención teniendo en cuenta los años que lleva retirado de la competición. Pirro, que la próxima temporada ejercerá de “coach” de Jorge Lorenzo, insiste en que el australiano es capaz de llevar la moto al límite desde el principio. "El primer día en Sepang rodó en 1:59.680, y el último repitió ese mismo tiempo. El límite es ese, pero él ya consiguió llegar a él el lunes", finalizó Pirro.