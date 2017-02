Medellín celebró un nuevo aniversario

Fotos El acto fue presidido por el senador nacional, Dr. Gerardo Zamora.

12/02/2017 -

La localidad de Medellín, perteneciente al departamento Atamisqui, cumplió sus 473 años de existencia y lo celebró con un emotivo acto.

La ceremonia formal fue encabezada por el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, el ministro de Gobierno, Dr. Carlos Silva Neder, el Comisionado Municipal, Julio Abdala y el Senador Nacional, Dr. Gerardo Zamora.

También estuvieron comisionados municipales, intendentes, legisladores provinciales entre otras autoridades e invitados especiales.

En la oportunidad se dejaron habilitadas diversas obras entre las que se cuentan, 20 viviendas sociales, una sala velatoria, un tinglado para polideportivo municipal y 1000 metros de luminaria led.

Durante el acto, el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, el ministro de Gobierno, Dr. Carlos Silva Neder y el Senador Nacional, Dr. Gerardo Zamora, hicieron la entrega de las llaves a los diferentes beneficiarios del programa de viviendas sociales.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Comisionado Municipal de Medellín, Julio Abdala dijo: “quiero decirle Senador Nacional, Dr. Gerardo Zamora que le transmita a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, el agradecimiento profundo de los medellinenses, por tantas obras y por continuar con la cita que comenzó usted, por allá en el 2005, donde por ahí nadie creía que se podían hacer tantas cosas aquí en Santiago del Estero”. Agrego “gracias Senador Nacional, Dr. Gerardo Zamora y Vicegobernador, José Emilio Neder, por haberse decidido y ponerse de acuerdo, para trabajar juntos por Santiago. Yo simplemente quiero agradecer por tantas obras y tengo la alegría de poder haber cumplido, como funcionario. Yo hasta el diez de diciembre los acompaño a los medellinenses, quédense tranquilos, que cualquiera que sea el hombre o la mujer, que gobierne los destinos de Medellín, va haber tranquilidad y Zamora para rato y progreso para Medellín. Feliz Cumpleaños Medellín”.

El Senador Nacional, Dr. Gerardo Zamora, transmitió el saludo afectuoso y las felicitaciones por parte de la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora y del vicegobernador José E. Neder En tanto señalo: “cuando un pueblo cumple años, es un homenaje importante a toda su historia, a los que estuvieron antes que nosotros, a todos los que hicieron que se puedan llegar a este Medellín”, dijo y agrego “somos un proyecto político, con radicales, peronistas, de distintas fuerzas políticas y de otros sectores sociales, como productivos y como otra gente que no es de ningún partido político; pero que tenemos una misma visión y un mismo proyecto político. Esto de reivindicar la política, siempre es importante para todos los santiagueños y los argentinos. Pero hablo de los santiagueños, porque nosotros somos un proyecto político provincial, donde nos preocupa nuestra provincia, nuestros intereses y después todo lo demás”.

Seguidamente el Dr. Zamora, destaco, la política social llevada a cabo para Santiago del Estero: “Los santiagueños y todos los ciudadanos se pueden quedar tranquilos cuando se toman decisiones desde la política misma y nosotros somos eso, todo lo que hacemos, todas las decisiones de avanzar en algún rumbo, tiene que ver con una decisión política. Por eso siempre, reivindicamos a la política, porque es el Frente Cívico por Santiago, una idea que nos lleva adelante para la unión de los santiagueños y con un solo objetivo que es progresar, de desarrollarnos en paz social” continuo, para agregar “nosotros, humildemente les digo, vamos hacer lo que tengamos que hacer con decisión política. Ningún sector por más poderoso que sea o que se sienta, mediático, empresarial, financiero, nos van a venir a decir lo que tenemos que hacer. Vamos a estar juntos trabajando en conjunto con el pueblo de Santiago del Estero y así nos encontraran y un año que por más que sea electoral, todos los años para nosotros son con la misma vocación. En ese sentido quiero agradecer muchísimo la posibilidad para que trabajemos juntos. Muchos dirán que pueden sentirse identificados y otros no, pero desde la política siempre se debe gobernar para el todo”. Durante su discurso, el senador nacional también felicitó al comisionado “Julio Abdala, porque cuando nosotros hicimos la constitución también pusimos límites y tiene que haber re cambio, es por eso que muchos pueblos santiagueños han progresado institucionalmente y también junto con las obras”. Sobre las viviendas sociales comentó “venimos de inaugurar 20 viviendas, sé que se están construyendo muchas más. Porque este programa provincial, vino para quedarse, para que no quede ningún rancho, para que pueda también generar trabajo, para que puedan vender ladrillos y los tabiques en el lugar, para que pueda generar posibilidades de desarrollo. Eso tiene que ver con la decisión política en los momentos difíciles, porque hoy, es cierto, no estamos viviendo un buen momento económico y esto no es una crítica, para lo que están de un lado y el otro lado de una brecha, que algunos le llaman la grieta a nivel nacional. Estoy convencido que los santiagueños no pensamos de la misma manera, yo creo y estoy convencido que si hay un momento económico difícil, yo quiero que le vaya bien al país, aunque puede ser un espacio político de oposición. Nosotros vamos agradecer siempre las cosas que puedan hacer por Santiago del Estero, vamos a trabajar para que al país le vaya bien, pero siempre en defensa de los intereses de los santiagueños, de los trabajadores santiagueños sobre todo, porque si trabajamos en defensa de ellos, también estaremos trabajando, en defensa de los trabajadores santiagueños que todavía no tienen trabajo en Santiago del Estero y nosotros tenemos que generar las condiciones. Quédense tranquilos que se va poner todo el esfuerzo social, porque este programa es casualmente un programa con mucho contenido social y que la Gobernadora me dijo que va poner todos los recursos, para gente con posibilidades y capacidades de construir casas. Se van a seguir construyendo más casas y este idea en frente de la situación económica en donde suben los precios, peligra el empleo, se cierra el comercio, es generar de ambos lados”.

Para finalizar, el Dr. Zamora destaco la inauguración de las obras “Estoy muy contento, con las obras, como la iluminación de Medellín, el tinglado para el centro de deportes, la sala velatoria y el anuncio de la pavimentación de la avenida Belgrano, con fondos nacionales. Agradecemos si el gobierno nacional cumple con eso” y concluyó “la Gobernadora, me dijo que dentro de dos meses cuando se termine la escuela de Medellín, que se está haciendo con fondos de la provincia va venir a visitar Medellín, para dejar inaugurada junto a todos ustedes. Sigan disfrutando mucho de esta fiesta”, dijo.

Finalmente, el ministro de Gobierno saludo al pueblo de Medellín por su cumpleaños y dijo que viene a ratificar este país y este modelo de provincia.

El acto protocolar culminó con el canto del cumpleaños feliz.

Agradecimientos por las viviendas sociales

La beneficiaria Isabel Ledesma expresó su agradecimiento por tener una nueva vivienda social: “la casa en la que vivía no estaba tan bien edificada y con el tornado se me ha volado el techo, pero ahora gracias a Dios tengo una vivienda, en donde puedo decir que puedo vivir bien. Le agradezco a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora por todo eso, es un sueño que se me cumple para mi familia y para mí”.

Gladys Aguirre, vecina de la localidad de Medellín, manifestó: “Yo vivo desde chiquita aquí en Medellín, después vino un tornado que me destrozo los techos. Ahora ya tengo esta vivienda hermosa, ahora voy a vivir mejor, gracias al Gobierno de la provincia, ya que siempre soñé tener algo así, con un baño instalado, que nunca tenía. Le doy las gracias a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, por mi casa y por todas las casas que está haciendo para la gente que necesita. Muchísimas gracias”.

Mirta Ríos, agradeció al Gobierno provincial, por ser parte, del programa de erradicación de viviendas ranchos y precarias y contó: “vivíamos en una casita de rancho y ahora gracias a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora y al Comisionado Municipal, Julio Abdala, se me cumple un sueño. Hace mucho yo quería tener esta casita, porque tenía muchos hijos, no me alcanzaba la plata, ya que hoy en día, no se hace una casa muy fácilmente. Estoy muy agradecida”.

Marisa Coronel, fue otra adjudicataria que dijo “vivía en una casa prestada, ahora ya tenemos una vivienda propia, tuvimos un gran problema como el tornado, que fue en el 2005, donde se nos voló el techo y la casa. Ahora voy a vivir mejor con esta nueva vivienda ya que tenemos baño y piso instalado. Estoy agradecida a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora porque lo que hace por la gente, es un sueño que se me cumple, porque tengo mi casita propia, ya que sola no lo podía hacer”.

Otras de las familias beneficiadas de Medellín, fue la Dahiana Ferreyra, quien con alegría, señalo: “vivía en la casa de mis abuelos, con mis compañero y mis hijos, ahora gracias a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora y al Comisionado Municipal, Julio Abdala tengo mi casita, donde vamos a vivir bien cómodos. Gracias por todo lo que me ha dado para que pueda tener mi casa propia. Estoy muy contenta y agradecida a la Gobernadora, por esta vivienda que nos ha dado. Muy feliz de tener algo propio”.

Guillermo Ramírez, destacó la participación activa del Gobierno con las personas más vulnerables del territorio santiagueño “un rancho era mi casa y pasaba por varios problemas, como cambios de tiempo, con mucho viento, donde nos entraban las cucarachas, las vinchucas. Ahora voy a vivir mejor con esta vivienda para toda la vida. Desde ya muchísimas gracias a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, por lo que da al pueblo entero. Es un sueño que se me cumple, para mí, y me siento muy bien con esto”.

Noelia Silva, quien contenta enfatizó: “antes no teníamos a donde estar, ahora gracias a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, tengo un lugar para mis hijos, donde pueden disfrutar de todo. Le agradezco mucho a ella, la verdad estoy muy contenta porque tengo todo esto, es un sueño que se me ha cumplido”.

Lilia Leguizamón, otra de las beneficiarias dijo “Jamás pensé en tener esta casa, antes vivía en otro lado, donde las casas eran precarias. Hoy realmente, soy beneficiaria de una casa, donde voy a vivir mejor con mis hijos. Le doy gracias al Gobierno, a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, por haberme entregado esto, que es un sueño. La verdad que mis hijos están muy felices y disfrutando”.

También Blanca Ríos, agradeció a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora y dijo: “antes vivía en Simbol Pampa en un ranchito, ahora gracias a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora y al Comisionado Municipal, Julio Abdala, tenemos nuestra vivienda. Ahora vamos a vivir mejor, ya que antes teníamos problemas ocasionados por la lluvia, y además nos entraban bichos. Esto es un sueño cumplido”.

Roxana Ledesma, explico: “antes vivía en el campo, en una casita rancho, ahora gracias a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, tenemos una nueva casa. Estamos contentos porque ahora vamos a vivir mucho mejor, los chicos van a tener otra vida. Estoy va ser muy bueno para ellos. Muy feliz, muy agradecida con la Gobernadora. Ojala que nos siga acompañando a todos”.